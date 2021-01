I pronostici per la 20a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 20/a giornata della Serie A 2020-2021:

TORINO-FIORENTINA

Dopo essere riuscito a limitare i danni con il gol allo scadere di Zaza nello scontro diretto con il Benevento, il Torino si appresta ad affrontare una Fiorentina che, invece, ha vinto la sua gara contro il Crotone. Optiamo per l’X2, per il gol di entrambe le squadre e per il risultato esatto 1-1.

BOLOGNA-MILAN

Dopo la Juventus, il Bologna ospita il Milan capolista al Dall’Ara. I felsinei vogliono approfittare del momento delicato dei rossoneri, sconfitti ben tre volte nel mese di gennaio da Juve, Atalanta e Inter. Ci aspettiamo una reazione matura da parte degli uomini di Pioli, quindi suggeriamo il segno 2, l’Under 3.5 e il multigol 2-3.

SAMPDORIA-JUVENTUS

La Sampdoria sta vivendo un buon momento di forma e punta la colonna di sinistra della classifica, anche se al Ferraris arriva un cliente scomodo come la Juventus. I bianconeri, vittoriosi contro il Bologna, puntano a espugnare anche Genova: ci giochiamo il 2, il No Gol e il risultato esatto 0-2.

INTER-BENEVENTO

Il successo in Coppa Italia nel derby ha portato una ventata di entusiasmo nell’ambiente nerazzurro. A San Siro contro il Benevento non ci sarà Conte, squalificato dopo le accese proteste di Udine. La squadra di Inzaghi, ancora amareggiata dal pareggio contro il Torino, dovrà provare a vendicare la cinquina subita all’andata. Consigliamo il segno 1, l’Over 3.5 e il multigol squadra in casa 3-5.

SPEZIA-UDINESE

Dopo aver sfiorato l’ennesima impresa all’Olimpico, lo Spezia affronta in casa uno scontro diretto molto importante ai fini della classifica contro l’Udinese. Liguri e friulani sono appaiati a 18 punti, di conseguenza ci aspettiamo una partita equilibrata: ci orientiamo sull’X2, sull’Under 3.5 e sul parziale pt/finale X/X.

ATALANTA-LAZIO

Dopo aver dominato il Milan capolista a San Siro, l’Atalanta affronta un altro scontro diretto importantissimo nella corsa ai primi quattro posti: a Bergamo l’avversario di turno della dea sarà la Lazio, in serie positiva grazie ai quattro successi ottenuti nelle ultime quattro di campionato. Ci giochiamo l’1X, l’Over 2.5 e il gol di entrambe le squadre.

CAGLIARI-SASSUOLO

Momento di difficoltà assoluta del Cagliari, che nel 2020 ha sempre perso. I sardi sono terzultimi in classifica con soli quattordici punti totalizzati nel girone d’andata. I rossoblù di mister Di Francesco se la dovranno vedere contro un Sassuolo in difficoltà a livello di risultati, avendo raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque partite. Suggeriamo l’X2, il gol di entrambe le squadre e l’Over 2.5.

CROTONE-GENOA

La sconfitta subita contro la Fiorentina non ha permesso al Crotone di schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. I calabresi affrontano un importante scontro diretto con il Genoa, squadra in grande ascesa che si è momentaneamente levata dalle sabbie mobili dalla zona retrocessione con sette punti in tre partite. Consigliamo l’X2, l’Under 2.5 e l’Under 0.5 pt.

NAPOLI-PARMA

La brutta sconfitta di Verona è stata la sesta nel girone d’andata del Napoli, un numero molto alto per una squadra che punta all’altissima classifica. I partenopei non possono fallire l’impegno casalingo con il Parma che, anche in virtù della sconfitta casalinga con la Sampdoria, vanta un solo punto di vantaggio sull’ultimo posto. Scegliamo il segno 1, il No Gol e il risultato esatto 3-0.

ROMA-HELLAS VERONA

Grazie al successo ottenuto in extremis contro lo Spezia, la Roma si è confermata al terzo posto in classifica, avvicinando sia Milan che Inter. I giallorossi, però, devono fare i conti con una formazione sorprendente come l’Hellas Verona, capace di superare il Napoli al Bentegodi nell’ultimo turno di campionato. Azzardiamo il segno X, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 2-2.