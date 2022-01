I pronostici per la 21a giornata Serie A 2021-2022

Posted on

Rate this post Il mondo si divide in due categorie di persone: quelli che credono in Dio e quelli che hanno seri dubbi sull’esistenza di chi non possiede imperfezioni. E dire che non è stato sempre così. C’è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui Dio aveva vizi e debolezze. Immortale, intendiamoci, ubicato sopra […]