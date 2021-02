I pronostici per la 22a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 22/a giornata della Serie A 2020-2021:

BOLOGNA-BENEVENTO

Il 3-0 rifilato al Parma ha permesso al Bologna di allungare sulla zona calda della classifica, portandosi a +8 dal terzultimo posto, raggiungendo il Benevento. I felsinei se la vedranno proprio contro i campani, usciti con un punto in più dalla sfida contro la Sampdoria. I rossoblù ci sembrano in un buon momento di forma, quindi consigliamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e Soriano marcatore.

TORINO-GENOA

La clamorosa rimonta contro l’Atalanta ha dato vigore all’ambiente granata, spinto da un Nicola pienamente coinvolto in questo progetto. Il Torino deve però affrontare una delle squadre più in forma del campionato, quel Genoa che, dall’arrivo di Ballardini, ha nettamente cambiato marcia. Ci aspettiamo una partita tattica ed equilibrata: scegliamo il segno X, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 2-2.

NAPOLI-JUVENTUS

Tra Napoli e Juventus, quest’anno, si gioca prima la gara di ritorno di quella di andata. Si tratta dell’ennesima stranezza di un campionato sui generis, nel quale i partenopei hanno già perso 7 partite. La Juventus, passato anche il turno di Coppa Italia, affronta questa partita di cartello per tentare di risalire ancora la classifica. Il fattore casa non sarà influente, quindi giochiamo il 2, Cristiano Ronaldo marcatore e il risultato esatto 0-2.

SPEZIA-MILAN

Dopo essere tornato al successo contro il Sassuolo, in un momento storico per il cambio di proprietà, lo Spezia si appresta ad affrontare la capolista Milan. I rossoneri arrivano a questa gara con la rosa quasi al completo, una situazione inedita per Pioli. Confidiamo nell’autorevolezza sin qui mostrata dai rossoneri, quindi ci giochiamo il 2, Rebić primo marcatore e multigol 3-5.

ROMA-UDINESE

La sconfitta con la Juventus ha rallentato la Roma, superata dai bianconeri e agganciata dai cugini della Lazio. I giallorossi affrontano una squadra in forma come l’Udinese, vittoriosa nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona. Azzardiamo quindi l’X2, il gol di entrambe le squadre e il multigol 2-4.

CAGLIARI-ATALANTA

Il Cagliari continua a essere in estrema difficolà, ancorato al terzultimo posto in classifica. I sardi affrontano un avversario molto complicato, l’Atalanta fresca finalista di Coppa Italia. Nonostante i risultati poco soddisfacenti nelle ultime uscite in campionato, diamo fiducia alla dea: optiamo per il 2, per l’Over 3.5 e per il multigol ospite 3-5.

SAMPDORIA-FIORENTINA

Il pareggio contro il Benevento non ha cambiato la classifica della Sampdoria, ancora al decimo posto. La Fiorentina, dopo essere stata sconfitta dall’Inter, prova a distanziare ulteriormente la zona pericolosa della classifica. Ci orientiamo sull’1X, sul No Gol e sull’Under 2.5.

CROTONE-SASSUOLO

Nelle ultime 5 partite di questo campionato, il Crotone ha conquistato 3 punti: peggio dei calabresi ha fatto il Sassuolo che, con 2 pareggi, ha aggiunto due soli punticini alla sua classifica, frenando in maniera netta. Crediamo che i neroverdi possano riprendersi in questo turno, quindi ci giochiamo il 2, Caputo marcatore e l’Over 2.5.

INTER-LAZIO

Dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia, l’Inter affronta uno squadra tosta come la Lazio prima del derby con il Milan; i biancocelesti si presentano con in dote un bel filotto di vittorie, quindi potremmo azzardare l’X2, il gol di entrambe le squadre e Immobile marcatore.

HELLAS VERONA-PARMA

L’Hellas ha collezionato 3 sconfitte nelle ultime 4 partite e la sfida contro un Parma in estrema difficoltà in classifica si presenta come un’ottima opportunità per riprendere la retta via. Scegliamo l’1X, Barak marcatore e l’Under 3.5.