I pronostici per la 34a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 34/a giornata della Serie A 2020-2021:

HELLAS VERONA-SPEZIA

L’Hellas Verona ha una media da piena retrocessione nelle ultime giornate ma, contro l’Inter, è quasi riuscita a fermare la capolista. Lo Spezia si trova solo 2 punti sopra il terzetto che occupa il terzultimo posto, di conseguenza deve ancora guadagnarsi la salvezza. Puntiamo sull’X2, sull’Under 2.5 e sul No Gol.

CROTONE-INTER

Un testacoda poco importante a livello di classifica, dato che i calabresi sono praticamente spacciati e i nerazzurri ben saldi al primo posto. Il Crotone ha vinto nell’ultimo turno di campionato contro il Parma e ha ora l’obiettivo di non concludere la stagione in fondo alla graduatoria. Ci giochiamo il 2, il gol di entrambe le squadre e l’Over 3.5.

MILAN-BENEVENTO

La scoppola subita all’Olimpico contro la Lazio ha declassato il Milan dal secondo al quinto posto e la qualificazione Champions, in questo momento, è più che mai in bilico per i rossoneri. Anche il Benevento si gioca tanto a San Siro, trovandosi al terzultimo posto in coabitazione con Cagliari e Torino. Pioli avrà nuovamente a disposizione Ibrahimović e questo potrebbe fare la differenza. Optiamo per l’1, per l’Under 3.5 e per Zlatan primo marcatore.

LAZIO-GENOA

Il rotondo successo ottenuto contro il Milan ha rilanciato le quotazioni della Lazio nella corsa al quarto posto, essendo ora i biancocelesti virtualmente a -2 dal terzetto composto da Milan, Juventus e Napoli. Il Genoa non può ancora dirsi salvo e c’è da aspettarsi che vada all’Olimpico per strappare un punto importante. Proponiamo il segno 1, l’Over 2.5 e Immobile marcatore.

BOLOGNA-FIORENTINA

Il Bologna è praticamente salvo ma ciò non giustifica i 5 gol presi nell’ultimo turno contro l’Atalanta. La Fiorentina, dal canto suo, ha solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Suggeriamo l’X2, il gol di entrambe le squadre e Vlahović marcatore.

NAPOLI-CAGLIARI

Grazie ai passi falsi di Milan e Juventus, il Napoli ha agguantato il terzo posto e si candida come una delle favorite per partecipare alla prossima Champions League. Dopo aver battuto il Torino, i partenopei se la devono vedere con un’altra squadra in piena lotta per non retrocedere, il Cagliari. I sardi hanno inanellato 3 successi consecutivi di vitale importanza e daranno filo da torcere alla squadra di Gattuso. Puntiamo sull’1, sull’Over 2.5 e sul gol di entrambe le squadre.

SASSUOLO-ATALANTA

Il Sassuolo ha fatto 12 punti nelle ultime 4 gare ed è a soli 3 punti dal settimo posto occupato dalla Roma. I neroverdi se la dovranno vedere con un’altra squadra che attraversa un momento di forma micidiale, l’Atalanta. Pronostichiamo il 2, il gol di entrambe le squadre e il Multigol 3-5.

UDINESE-JUVENTUS

La vittoria contro il Benevento ha messo al sicuro l’Udinese di Gotti, che potrà giocare le ultime partite senza ansie derivanti dalla classifica. I bianconeri di Torino, invece, devono concludere alla grande una stagione deludente per poter entrare nella Champions League. Puntiamo sul 2, sul No Gol e sull’Under 3.5.

SAMPDORIA-ROMA

A Genova va in scena una sfida tra due squadre che non hanno pressioni di classifica. La Sampdoria è salva già da tempo, mentre la Roma ha mollato la presa sul campionato dopo il pareggio con l’Atalanta. Tentiamo l’1X, l’Over 2.5 e Quagliarella marcatore.

TORINO-PARMA

La sconfitta di Napoli ha rallentato la scalata in classifica del Torino, che ora si trova a pari punti con Benevento e Cagliari, ma con una partita ancora da recuperare. Il Parma è ormai rassegnato alla retrocessione, avendo perso anche con il fanalino di coda Crotone. Puntiamo sull’1, sull’Under 3.5 e su Sanabria marcatore.