I pronostici per la 35a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 35/a giornata della Serie A 2020-2021:

SPEZIA-NAPOLI

Agganciato dal Torino e avvicinato dal Cagliari, lo Spezia si trova nella condizione di dover lottare fino alla fine per una salvezza che, qualche giornata fa, sembrava più vicina. Il Napoli, dal canto suo, deve smaltire la delusione per il pareggio incassato all’ultimo minuto contro il Cagliari per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Milan. Ci attendiamo una gara combattuta ed equilibrata e azzardiamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 2-2.

UDINESE-BOLOGNA

Udinese e Bologna sono appaiate a quota 39 punti in classifica, di conseguenza possono giocare con la tranquillità di chi è praticamente salvo. Propendiamo dunque per il fattore campo e puntiamo sull’1X, sull’Under 3.5 e sul risultato esatto 1-0.

INTER-SAMPDORIA

Fresca di vittoria dello scudetto, l’Inter si appresta ad affrontare queste ultime 4 partite con la serenità di chi ha già raggiunto il suo obiettivo. I nerazzurri affrontano un’altra squadra tranquilla a livello di classifica come la Sampdoria e noi immaginiamo che Conte voglia vincere a tutti i costi anche questa partita: consigliamo l’1, l’Over 2.5 e il Multigol 3-5.

FIORENTINA-LAZIO

Scontro ad alta tensione tra Fiorentina e Lazio: i viola sono tutt’altro che salvi, mentre i biancocelesti sono tornati pienamente in corsa per un posto in Champions League. Prevediamo una partita emozionante e ricca di gol: azzardiamo il segno X, l’Over 3.5 e Immobile marcatore.

GENOA-SASSUOLO

Il Genoa necessita degli ultimi punti per conquistare la salvezza, mentre il Sassuolo punta al sorpasso sulla Roma, dopo aver fermato sul pareggio l’Atalanta: suggeriamo l’X2, il gol di entrambe le squadre e l’Over 2.5 secondo tempo.

BENEVENTO-CAGLIARI

Sfida salvezza da brividi tra una squadra in piena crisi, il Benevento, e una squadra in grande ascesa, il Cagliari. I sardi, grazie al pareggio strappato al Napoli, hanno sorpassato i campani. Ci giochiamo il segno 2, il No Gol e l’Under 3.5.

HELLAS VERONA-TORINO

Il pareggio con lo Spezia ha interrotto una serie preoccupante di sconfitte per l’Hellas Verona, che ha chiaramente perso lo smalto della prima parte del campionato. Gli scaligeri affrontano un Torino che ha fatto un grosso passo avanti con la vittoria ottenuta contro il Parma e che, con un successo contro l’Hellas, potrebbe fare il passo decisivo verso la permanenza in Serie A. Scommettiamo sul segno X, sull’Under 2.5 e sul parziale pt/finale 1/X.

PARMA-ATALANTA

Il Parma non ha più nulla da chiedere al campionato e affronta un’Atalanta in piena corsa per un posto in Champions League: l’esito di questa partita pare scritto, quindi consigliamo il segno 2, il Multigol squadra ospite 4-6 e doppietta di Muriel.

ROMA-CROTONE

L’ambiente giallorosso è stato scosso dalla notizia dell’ingaggio di Mourinho, ma il finale di stagione dei giallorossi è assolutamente negativo. Il Crotone sta onorando le ultime partite in Serie A con un Simy scatenato: azzardiamo l’X2, Simy marcatore e l’Over 3.5.

JUVENTUS-MILAN

Partita importantissima in chiave Champions League: la Juventus è reduce dal successo ottenuto nei minuti di recupero contro l’Udinese, il Milan dalla vittoria abbastanza agevole contro il Benevento. Il Milan allo Stadium non ha mai fatto punti, di conseguenza puntiamo sull’1X, sull’Under 3.5 e su Cristiano Ronaldo marcatore.