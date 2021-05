I pronostici per la 37a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 37/a giornata della Serie A 2020-2021:

GENOA-ATALANTA

Grazie al successo ottenuto contro il Bologna, il Genoa ha raggiunto la matematica salvezza. I rossoblù affrontano un’Atalanta seconda in classifica, ma non ancora certa di un posto nella prossima Champions League. La differenza di motivazioni e di qualità ci fa propendere per il 2, per l’Over 2.5 e per la doppietta di Muriel.

SPEZIA-TORINO

Scontro salvezza tra le due squadre che precedono il Benevento in classifica: se una delle due vince, è matematicamente salva. Lo Spezia ha strappato un punto a Genova contro la Sampdoria, mentre il Torino è crollato in modo disastroso tra le mura amiche contro il Milan, anche se i granata hanno ancora a disposizione il recupero con la Lazio per ottenere i punti salvezza. Ci giochiamo l’1X, l’Under 2.5 e il risultato esatto 1-1.

JUVENTUS-INTER

Dopo l’amara sconfitta contro il Milan, la Juventus ha tenuto vive le speranze di agguantare il quarto posto con il successo sul Sassuolo. I bianconeri devono dunque battere l’Inter campione d’Italia per continuare a sperare, anche se la rivalità storica tra le due squadre e la voglia di rivalsa di Antonio Conte ci fanno pensare che l’Inter non snobberà l’impegno. Consgliamo il 2, Lukaku primo marcatore e Over 2.5.

ROMA-LAZIO

La Roma è tallonata dal Sassuolo in classifica, mentre la Lazio, grazie al gol di Immobile al 95′ contro il Parma e al recupero da giocare contro il Torino, ha ancora una flebile speranza di entrare tra le prime quattro. La Roma sembra aver mollato la presa sul campionato già da un po’, quindi suggeriamo il 2, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 1-3.

FIORENTINA-NAPOLI

La Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica e può affrontare la gara contro il Napoli con la mente sgombra. Gli uomini di Gattuso, invece, sono a caccia degli ultimi punti necessari per approdare in Champions League. Anche in questo caso puntiamo sul 2, sull’Over 3.5 e su Oshimen marcatore.

BENEVENTO-CROTONE

Il Benevento ha 4 punti di ritardo su Spezia e Torino ma può approfittare della sfida contro il già retrocesso Crotone per guadagnare punti su almeno una delle due, visto che si sfideranno nel corso di questa giornata. Consigliamo il segno 1, il gol e il parziale pt/finale 2/1.

UDINESE-SAMPDORIA

Udinese e Sampdoria hanno già raggiunto il loro obiettivo e quindi proveranno a migliorare la propria classifica, presumibilmente senza coltello tra i denti. Tentiamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e il multigol 2-4.

PARMA-SASSUOLO

Il Parma è già retrocesso, ma vende cara la pelle: contro la Lazio, infatti, i gialloblù hanno ceduto solo al 95′. Il Sassuolo, dal canto suo, punta su questo turno di campionato per tentare il sorpasso sulla Roma. Ci giochiamo il 2, il parziale pt/finale 2/2 e Raspadori primo marcatore.

MILAN-CAGLIARI

I 10 gol segnati nel giro di pochi giorni a Torino hanno permesso al Milan di essere artefice del proprio destino in queste giornate conclusive. Il Cagliari non è matematicamente salvo ma non dovrebbe correre grossi rischi, quindi ci giochiamo il segno 1, l’Over 3.5 e il Multigol 3-5.

HELLAS VERONA-BOLOGNA

Partita senza valore per la classifica anche tra Hellas Verona e Bologna, che proveranno comunque a contendersi i 3 punti. Suggeriamo l’X2, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 1-1.