I pronostici per la 38a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 38/a giornata della Serie A 2020-2021:

CAGLIARI-GENOA

Il Cagliari ha onorata la salvezza ottenuta grazie al pareggio con il Crotone con una grande prestazione a San Siro contro il Milan. Il Genoa si è reso protagonista di una partita ricca di gol contro l’Atalanta, perdendo 4-3. Ci giochiamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e l’Over 2.5.

CROTONE-FIORENTINA

Il Crotone saluta la Serie A in casa contro la Fiorentina, squadra che ha vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi, nella quale si è consacrato il talento di Vlahović. Ci attendiamo una gara ricca di gol, quindi puntiamo sul gol di entrambe le squadre, sull’Over 3.5 e sulla coppia di marcatori Simy-Vlahović.

SAMPDORIA-PARMA

La Sampdoria conclude una stagione che l’ha vista viaggare sempre serenamente a metà classifica. I blucerchiati affrontano un Parma già retrocesso da qualche giornata: suggeriamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e Quaglarella marcatore.

INTER-UDINESE

L’Inter campione d’Italia chiude in casa contro l’Udinese. Ci aspettiamo che la squadra di Conte termini in bellezza, quindi propiniamo l’1, l’Over 2.5 e Lautaro marcatore.

ATALANTA-MILAN

L’Atalanta è reduce dall’amara sconfitta contro la Juventus in finale di Coppa Italia e prova a conquistare il secondo posto in classifica ai danni di un Milan che, se non dovesse centrare i 3 punti, rischierebbe molto di rimanere fuori dai primi quattro posti. L’Atalanta è l’unica grande squadra che il Milan di Pioli non ha saputo battere in questo anno e mezzo, dunque puntiamo sull’1X, sull’Under 3.5 e sul No Gol.

BOLOGNA-JUVENTUS

Occhi puntati sul Dall’Ara di Bologna dove la Juventus deve provare a vincere per sperare nell’ingresso in Champions League. Ci aspettiamo un Bologna combattivo ma, dopo le vittorie in serie contro Sassuolo, Inter e Atalanta, immaginiamo che la Juventus possa avere la meglio anche dei rossoblù: ci giochiamo il 2, il No Gol e Ronaldo primo marcatore.

NAPOLI-HELLAS VERONA

Il Napoli è a un passo dalla qualificazione in Champions League, grazie a un girone di ritorno estremamente positivo. L’Hellas Verona ha dato fastidio a molte grandi in questo campionato, ma sembra aver staccato la spina già da diverse giornate. Puntiamo sull’1, sul Multigol 3-5 e su Insigne marcatore.

SASSUOLO-LAZIO

Il Sassuolo ha ancora la possibilità di superare la Roma in classifica, anche se i giallorossi si sono dimostrati in forma battendo la Lazio nel derby. Proprio i biancocelesti affronteranno i neroverdi e noi consigliamo di tentare il segno X, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 2-2.

SPEZIA-ROMA

Lo Spezia termina il campionato con la salvezza già in tasca e affronta una Roma che deve guardarsi alle spalle dove c’è il Sassuolo che potrebbe tentare il sorpasso. Azzardiamo il segno 1, l’Over 2.5 e il risultato esatto 2-1.

TORINO-BENEVENTO

Questa gara è stata svuotata di significato con il pareggio tra Lazio e Torino, che ha dato la salvezza matematica ai granata. Il Benevento retrocede dunque a causa del gol di Simy al 93′ e potrebbe scendere in campo con le pile scariche: suggeriamo l’1X, l’Under 3.5 e Belotti marcatore.