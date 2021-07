il Feyenoord non passa in Kosovo, sul velluto Gent e Basilea

Mentre in Italia la preparazione estiva in vista della prossima Serie A prende sempre più piede, con le compagini nostrane impegnate tra ritiri estivi e prime amichevoli mirate a fare il pieno di condizione ed entusiasmo, in Europa la Conference League è arrivata al suo secondo Turno Preliminare. Se la Roma di José Mourinho scoprirà solamente a inizio agosto le sue papabili avversarie, nel frattempo (come da attese) è un turbinio di gol, emozioni e colpi di scena.

Colpi di scena, come quello che regala la sfida tra i kosovari del Drita e il ben più quotato Feyenoord. Si, perché va clamorosamente in bianco il Feyenoord di Arne Slot, bloccato sullo 0-0 dai balcanici; l’ex-tecnico dell’AZ Alkmaar, alla prima ufficiale sulla panchina dei Rotterdammers, vede i suoi ragazzi interpretare una partita per larghi tratti scialba. Gli unici segnali di vita dei biancorossi, nei 90 minuti, arrivano sul binario di sinistra dove Malacia e Sinisterra cercano di portare scompiglio dalle parti di Maloku; normale amministrazione per l’estremo difensore dei balcanici, aiutato però al 95′ da un pizzico di fortuna quando il sinistro volante di Antonucci incoccia il palo. Tra una settimana, a Rotterdam, servirà un’altra interpretazione agli olandesi per evitare una storica eliminazione.

Guardando al resto del palinsesto, il Secondo Turno Preliminare apre a una biforcazione nel percorso: da un lato i Campioni Nazionali (retrocessi dalla Champions League), dall’altra il League Path. Il primo sentiero, tra le deluse del primo turno di Champions, vede le ipoteche sulla qualificazione messe da HB e Lienfield (4-0 su Budućnost e Borac Banja Luka), oltre al Bodø/Glimt e i maltesi dell’Hibernians che si impongono 3-0 e 3-1 in Islanda sul Valur e a San Marino sulla Folgore. Fortunato lo Shamrock Rovers, che “salta” direttamente al Terzo Turno, mentre in bilico rimangono le altre sfide: fanno notizia i blitz dell’Inter d’Escaldes (Andorra) e del Fola d’Esch (Lussemburgo) in casa degli albanesi del Teuta Durazzo e dei Campioni di Bielorussia dello Shakthyor Soligorsk.

Bielorussia che, probabilmente, è la Federazione a cui la serata di Conference League va peggio, o quasi: l’ex-repubblica sovietica trova infatti un solo successo (del BATE in Georgia sulla Dinamo Batumi) a fronte dei rovesci di Shakthyor di cui sopra, Torpedo BelAz (1-4 al Parken di Copenaghen) e Dinamo Brest (1-2 in Repubblica Ceca con il Viktoria Plzeň). Male anche l’Albania (sconfitte per Vllaznia, Partizani e Teuta Durazzo a fronte del Laçi vittorioso), così come vede sconfitte entrambe le sue due partecipanti la Grecia: l’Aris Salonicco cade 2-0 in Kazakistan al cospetto dell’Astana, l’AEK Atene invece viene rimontato in Bosnia dal Velež Mostar.

A sorridere, a livello di Federazioni, sono Israele e Norvegia: Molde (3-0 al Servette), Rosenborg (2-0 in Islanda) e Bodø (3-0 al Valur in Islanda) fanno sorridere il paese scandinavo nonostante il pesante tonfo del Vålerenga demolito 4-0 dal Gent. Similmente, Israele festeggia due vittorie e due pareggi, tutti in trasferta: Maccabi Haifa e Hapoel Be’er Sheva si impongono 2-1 sulla Dinamo Tbilisi e 2-0 sui bulgari dell’Arda, mentre l’Ahsdod impatta sullo 0-0 in Azerbaijan con il Qarabağ e il Maccabi Tel-Aviv strappa lo stesso risultato in Montenegro al Sutjeska.

Da sogno anche la notte del calcio lettone: il Riga F.C. centra un risultato sensazionale, strapazzando 3-0 tra le mura amiche gli ungheresi del Puskás Akadémia. Decisivo un primo tempo straordinario dei baltici, che nella prima mezz’ora di gioco si cuciono addosso tre reti di vantaggio sui magiari riuscendo a manterlo intatto nella ripresa: per il Riga F.C., ora, il sogno è la sfida con il Gent nel prossimo turno. Meno roboante, ma comunque importante, il 2-0 centrato dal Rigas sui macedoni dello Shkëndija nel percorso Campioni, mentre il Liepāja strappa uno 0-0 in Bulgaria al CSKA Sofia.

Guardando ai singoli club, diversi i nomi illustri scesi in campo; oltre agli incontri già richiamati, spiccano il successi di Basilea (3-0 al Partizani Tirana, con annesso spettacolare 2-0 in rovesciata di Arthur), FCSB (1-0 sui kazaki dello Shakthyor Karagandy), Aberdeen (5-1 sugli svedesi dell’Hacken) e Partizan Belgrado (1-0 griffato Marković agli slovacchi del DAC). Per tutti, l’appuntamento è ora a settimana prossima con le 54 gare di ritorno che decideranno l’assegnazione del pass per il Terzo Turno Preliminare.

UEFA CONFERENCE LEAGUE – Andata del 2/o Turno Preliminare

martedì 20/07

Domžale-Honka 1-1 69′ Jakupovic (D), 76′ Dongou (H)

Kauno Žalgiris-TNS 0-5 8′ Smith, 34′ e 38′ Davies, 40′ McManus, 87′ Williams

Prishtina-Connah’s Quay 4-1 41′ Bekteshi (P), 53′ John (P), 75′ Moore (C), 78′ Krasniqi (P), 90’+4 John (P)

Folgore-Hibernians 1-3 6′ Fedeli (F), 13′ Degabriele (H), 26′ e 83′ Grech (H)

mercoledì 21/07

Čukarički-Sumgayit 0-0

giovedì 22/07

Astana-Aris Salonicco 2-0 24′ e 70′ Tomasov

Ararat-Śląsk Wrocław 2-4 20′ Golla (S), 49′ Bravo (A), 50′ Piasecki (S), 70′ Pich (S), 84′ Hakobyan (A), 90’+1 Pich

AEL Limassol-Vllaznia 1-0 45’+2 Šćepović

FH-Rosenborg 0-2 61′ Holse, 71′ Islamović

Panevėžys-Vojvodina 0-1 70′ Čović

KuPs-Vorskla Poltava 2-2 6′ Udoh (K), 29′ Kane (V), 55′ rig. Thill (V), 90’+6 Tomas (K)

Riga F.C.-Puskás Akadémia 3-0 8′ Lemajić, 18′ Friesenbichler, 25′ rig. Lemajić

Qarabağ-Ashdod 0-0

Molde-Servette 3-0 7′ Brynhildsen, 31′ Omoijuanfo, 59′ Eikrem

AustriaVienna-Breiðablik 1-1 32′ Djuricin (A), 47′ Sigurðarson (B)

Dinamo San Pietroburgo-Keşlə 3-0 10′ Rodrigão, 67′ rig. Noboa, 81′ Barsov

Olimpija Lubiana-Birkirkara 20 1-0 78′ Nukić

Dudelange-Bohemians 0-1 11′ Tierney

Dinamo Tbilisi-Maccabi Haifa 1-2 8′ Atsili (M), 66′ David (M), 88′ Papava (D)

Elfsborg-Milsami 4-0 2′ Väisänen, 24′ Okkels, 43′ Frick, 82′ Holstd

Hammarby-Maribor 3-1 56′ Selmani (H), 60′ Žugelj (M), 64′ e 87′ rig. Selmani

Gzira-Rijeka 0-2 57′ Bušnja, 77′ Ampem

Viktoria Plzeň-Dinamo Brest 2-1 22′ Šulc (V), 33′ Kaša (V), 78′ Shestyuk (D)

FC Copenaghen-Torpedo BelAZ 4-1 43′ Falk (C), 46′ e 62′ Wilczek (C), 65′ rig. Wind (C), 90’+2 Oya (T)

Petrocub-Sivasspor 0-1 16′ Osmanpaşa

Dinamo Batumi-BATE Borisov 0-1 83′ Nekhaychik

Lokomotiv Plovdiv-Slovácko 1-0 89′ Vitanov

Apollon Limassol-Žilina 1-3 4′ Ďuriš (Z), 24′ Bassel (A), 45’+1 e 51′ Bernát (Z)

Sūduva-Raków Częstochowa 0-0

CSKA Sofia-Liepāja 0-0

Teuta Durazzo-Inter d’Escaldes 0-2 37′ e 56′ Soldevila

Riga-Shkëndija 2-0 13′ Wesley, 52′ Vakulko

Laçi-Craiova 1-0 35′ Zarubica

Shkupi-Santa Clara 0-3 30′ aut. Rwatubyaye, 49′ Carlos, 90’+3 Costinha

Arda-Hapoel Be’er Sheva 0-1 52′ Bareiro, 78′ Micha

HB-Budućnost 4-0 45′ e 47′ Przybylski, 58′ Petersen, 66′ rig. Johansen

Basilea-Partizani Tirani 3-0 43′ Stocker, 52′ Cabral, 80′ Stocker

Sutjeska-Maccabi Tel Aviv 0-0

Velež Mostar-AEK Atene 2-1 12′ Ansarifard (A), 14′ Pršeš (V), 53′ Zajmović (V)

FCSB-Shakther Karagandy 1-0 38′ Cordea

Larne-Aarhus 2-1 3′ McDaid (L), 30′ Jarvis (L), 85′ Ammitzbøll (A)

Gent-Vålerenga 4-0 11′ Bruno, 39′ Tissoudali, 56′ Odjidja, 88′ Malede

Hibernian-Santa Coloma 3-0 14′ rig. e 47′ Boyle, 81′ Nisbet

Spartak Trnava-Sfintu Gheorghe 0-0

Aberdeen-Häcken 5-1 28′ Considine (A), 44′ rig e 53′ Ferguson (A), 59′ Jeremejeff (H), 83′ Ramírez (A), 90’+3 McLennan (A)

Lienfield-Borac Banja Luka 4-0 2′ Newberry, 25′ Manzinga, 75′ Mulgrew, 90’+2 Callagher

Drita-Feyenoord 0-0

Pogon Stettino-Osijek 0-0

Újpest-Vaduz 2-1 7′ Stieber (U), 61′ Tallo (U), 81′ Çiçek (V)

Partizan Belgrado-DAC 1-0 19′ Marković

Hajduk Spalato-Tobol Kostanay 2-0 21′ e 53′ Ljubičić

Dundalk-Levadia Tallin 2-2 1′ Vaštšuk (L), 3′ Patching (D), 19′ Vaštšuk (L), 27′ McMillan (D)

Valur-Bodø/Glimt 0-3 40′ Saltnes, 52′ rig. e 55′ Berg

Shakthyor Soligorsk-Fola d’Esch 1-2 19′ Omosanya (F), 44′ Mustafić (F), 67′ Stasevich (S)