Il presidente del Charlton Sandgaard ha scritto una canzone per la sua squadra

Se “Addicks to Victory” diventerà addirittura l’inno del Charlton ce lo dirà soltanto il tempo, ma di certo questa canzone, a partire dalla prossima stagione, avrà uno spazio assai speciale al The Valley. Quantomeno perché l’autore non è un artista qualsiasi, ma niente di meno che il presidente del club inglese, l’uomo d’affari americano-danese Thomas Sandgaard. Un proprietario decisamente fuori dal comune, molto presente nella vita della società e costantemente in prima linea anche nei rapporti con i tifosi. Sandgaard ha uno stile tutto suo nel gestire il Charlton: lo fa con naturalezza, semplicità, volontà di creare legami con squadra e tifoseria. Al punto da dedicare loro una canzone.

Nella vita Sandgaard ha costruito le proprie fortune fondando nel 1996 la Zynex, una casa produttrice di strumenti di ambito sanitario, più in particolare dell’elettroterapia per la riabilitazione, diagnosi neurologiche e monitoraggi cardiaci. Ma tutti sanno che la grande passione dell’imprenditore danese-americano è da sempre la musica e sui social ama mettersi in mostra durante i propri concerti, le prove o quando suona con il proprio gruppo. Ed è proprio da una delle prove che sarebbe nata “Addicks to Victory”, un pezzo pienamente nello stile hard rock del gruppo da dedicare proprio al suo Charlton Athletic: “Questa è la canzone di battaglia del Charlton. È tutto cominciato con una delle diverse canzoni che la nostra band ha costruito insieme e mi è venuto in mente di scrivere il testo per renderla speciale per il Charlton. Come in molti sanno, oltre al calcio, la musica è la mia passione e ci siamo divertiti molto in studio nello scrivere assieme questa canzone e spero che possa fare la sua parte alle partite per caricarci e guidarci alla vittoria al The Valley!”.

Un regalo sicuramente curioso, ma che i tifosi degli Addicks potrebbero accogliere di buon grado, soprattutto perché si presenta come un nuovo tentativo di Sandgaard di rinforzare il proprio rapporto con loro. E già tanto ha fatto finora l’imprenditore, che lo scorso ottobre ha acquistato il Charlton in un periodo di pericolosa confusione per la società, fino a quel momento nelle mani della West Street Investments: un affare, quest’ultimo, che non aveva convinto la English Football League, al punto da negare la conferma del passaggio di consegne ai nuovi investitori. L’arrivo di Sandgaard ha di fatto salvato il Charlton da una fine ingloriosa e ora l’obiettivo è quello di far tornare grande il club, attualmente in League One: la squadra non è ancora al completo, ma il danese-americano ha deciso di ripartire da Nigel Adkins, confermandolo in panchina, nella speranza che l’ex tecnico di Southampton e Hull City riesca a conquistare la quarta promozione in Championship della sua carriera. Stavolta, sulle note di una canzone scritta direttamente dal suo presidente.