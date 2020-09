il tabellone e i risultati I MondoSportivo.it

Si rivede la terra rossa ed è Roma a farla da padrona: gli Internazionali d’Italia saranno infatti l’unico torneo su questa superficie in preparazione del Roland Garros che a causa del Coronavirus è stato posticipato in autunno. Ritorna ai nastri di partenza Rafael Nadal che sarà ovviamente il favorito; proverà Djokovic a mettergli il bastone tra le ruote, ma dopo il brutto episodio dello US Open dovrà ritrovare soprattutto la tranquillità mentale. Assenti i due finalisti dello slam americano Thiem e Zverev. Saranno sette gli italiani al via: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Gianluca Mager.

PRIMO TURNO

Parte alta

1 Djokovic – bye

Caruso – Q

Edmund – Q

16 Auger-Aliassime – Krajinović

10 Wawrinka – Q

Nishikori – Ramos Viñolas

de Minaur – Q

5 Monfils – bye

4 Berrettini – bye

Struff – Q

Fritz – Travaglia

14 Garín – Ćorić

11 Khachanov – Ruud

Sonego – Basilashvili

Čilić – Bublik

6 Goffin – bye

Parte bassa

7 Fognini – bye

Anderson – Humbert

Querrey – Q

12 Shapovalov – Pella

15 Dimitrov – Mager

Nishioka – Kecmanović

Sinner – Paire

3 Tsitsipas – bye

8 Schwartzman – bye

Millman – Q

Evans – Hurkacz

9 Rublev – Q

13 Raonic – Mannarino

Lajović – Q

Carreño Busta – bye

2 Nadal – bye