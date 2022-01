La Germani Brescia è uno spettacolo: Pesaro demolita 110-78

Che bella Germani Brescia! In difesa e soprattutto in attacco il roster di coach Magro gioca un basket spettacolare che consente di battere Pesaro 110-78. Nonostante la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già matematica da ieri, Brescia non si accontenta e domenica giocherà contro Sassari per guadagnarsi il quinto posto in classifica.

I padroni di casa dominano dal primo minuto e portano a casa costruita con un basket divertente toccando anche il massimo vantaggio sul più 35. Sono ben csei i giocatori in doppia cifra capitanati dal duo Mitrou-Long e Della Valle a quota 18 punti con il play americano che sfiora la doppia doppia fermandosi a 9 assist.