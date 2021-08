La Nazionale Femminile a Trieste contro la Moldavia

La Nazionale Femminile di Milena Bertolini verrà ospitata dallo stadio “Nereo Rocco” di Trieste per la gara contro la Moldavia valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

La partità si disputerà venerdì 17 settembre (con orario ancora da definire) e vedrà di fronte le Azzurre e le moldave, battute già 5-0 nel settembre 2017 a La Spezia al debutto delle qualificazioni allo scorso Mondiale, per la prima gara del Gruppo G di qualificazione, che vede al suo interno, oltre alla nostra Nazionale e alle moldave, Svizzera, Romania, Croazia e Lituania: è il terzo confronto con le avversarie dell’Est e i precedenti parlano di due vittorie (5-0 a La Spezia, 3-1 a Vadul lui Voda). Ricordiamo che accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi, mentre le seconde classificate nella UEFA si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale.

Intanto, tornando in Italia, la Divisione Calcio Femminile ha sorteggiato gli spareggi per l’ingresso nella fase a gironi della prossima Coppa Italia Femminile 2021-2022: Asd Palermo-Sassari Torres e Pro Sesto-Cortefranca si sfideranno domenica 5 settembre in una gara unica per l’accesso alla fase a gironi della competizione che prenderà il via domenica 17 ottobre e che vedrà partecipare 24 squadre, 12 di Serie A Femminile e 12 di Serie B Femminile, tra cui anche la Roma, detentrice del titolo dopo averlo vinto ai calci di rigore lo scorso anno contro il Milan. Anche qui ricordiamo che le migliori classificate degli 8 gironi si qualificheranno ai quarti di finale, che come le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno, mentre la finale sarà in gara unica.

Coppa Italia Femminile 2021-2022, il calendario:

1° Turno Gironi: 17 ottobre 2021

2° Turno Gironi: 20 novembre 2021

3° Turno Gironi: 19 dicembre 2021

Quarti di finale: andata 29-30 gennaio 2022 – ritorno 12-13 febbraio 2022

Semifinali: andata 12-13 marzo 2022 – ritorno 30 aprile-1° maggio 2022

Finale: da definire