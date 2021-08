la Roma passa a Trebisonda, Tottenham al tappeto

Soffre, ma vince di squadra la Roma di José Mourinho, che alla sua prima recita ufficiale espugna 2-1 Trebisonda nell’andata del playoff valevole per l’accesso alla Fase a Gironi della prima edizione di UEFA Conference League.

Per la trasferta turca il tecnico di Setúbal opta per un 4-2-3-1 nel quale Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo agiscono alle spalle dell’ex-Genoa Eldor Shomurodov; tra i turchi sono diversi i volti noti della Serie A tra gente in campo dal 1′ (Gervinho, Bruno Peres, Hamšík, Victor Hugo) e l’ex-Parma Cornelius in panchina. I turchi, forti del fattore campo e di una migliore condizione atletica, in avvio bussano più spesso nell’area avversaria grazie soprattutto alla regia illuminata di Hamšík sul fronte offensivo e alla buona vena di Nwakaeme molto volenteroso ma spesso impreciso sotto porta.

La Roma non incanta sotto il profilo del gioco, ma tiene bene il campo al cospetto dei turchi e in apertura di ripresa trova la ripartenza vincente: dopo uno dei pochi bei guizzi della partita di Zaniolo il pallone arriva tra i piedi di Mkhitaryan che dalla trequarti disegna un arco che trova Pellegrini libero di insaccare (di stinco probabilmente) il pallone dello 0-1. Sotto di un gol i padroni di casa si giocano la carta Cornelius che, meno di 60 secondi dopo il suo ingresso, stacca di testa su cross dell’ex-Bruno Peres e dopo aver vinto il duello con Mancini infila Rui Patricio scrivendo il pari. Da lì prende piede una gara nella gara, nella quale è il Trabzonspor ad avere le occasioni migliori con Nwakaeme che ancora una volta ne sciupa una colossale; cinicamente, quindi, a passare è la Roma che all’81’ trova sugli sviluppi di corner il tap-in di Shomudorov dopo un colpo di testa sul palo di Mancini. Non incanta ma trova una vittoria importante e pesante a prima Roma di Mourinho che, ora, prepara la sfida di Campionato con la Fiorentina.

Il successo della Roma è importante in ottica qualificazione, anche perché non mancano capitomboli e passi falsi: chiedere ad esempio al Tottenham, che vola in casa del Paços Ferreira senza diversi titolari e registra una sconfitta per 1-0 ribaltabile a White Harte Lane ma non per questo meno sorprendente. Alla voce “colpi di scena” annotiamo anche il pari al quale il St. Johnstone costringe il LASK Linz in Austria, o la sconfitta del Gent in Polonia per mano del Raków Częstochowa senza dimenticare l’1-1 con il quale il Rijeka sgambetta al Toumba il PAOK Salonicco.

Netto, invece, il 4-0 dell’Union Berlino in Finlandia, così come le vittorie di Rennes (2-0 al Rosenborg) e Feyenoord (5-0 all’Elfsborg) che sanno tanto di ipoteca sulla qualificazione; al contrario, sofferte ma importantissime le vittorie di Basilea (3-1 all’Hammarby nel finale) e Copenaghen (2-1 in Turchia al Sivasspor).

EURO CONFERENCE LEAGUE 2021/2022 – Andata playoff

Shakthar Karagandy-Maccabi Tel Aviv 1-2 73′ Umaev (S), 75′ Rikan (M), 77′ Shamir (M)

Flora Tallin-Shamrock Rovers 4-2 13′ Zenjov (F), 27′ Miller (F), 44′ Burke (S), 76′ Sappinen (F), 86′ Scales (S), 87′ Miller (F)

Qarabağ-Aberdeen 1-0 30′ Jaime Romero

KuPs-Union Berlino 0-4 6′ Awoniyi, 29′ Kruse, 31′ Awoniyi, 90’+2 Voglsammer

Raków Częstochowa-Gent 1-0 64′ Niewulis

Žalgiris Vilnius-Bodø/Glimt 2-2 7′ Kiš (Z), 49′ e 54′ Saltnes (B), 90’+2 Diaw (Z)

Neftçi Baku-Maccabi Haifa 3-3 9′ aut. Stanković (N), 50′ e 66′ Lawal (N), 72′ Mahmudov (N), 78′ Chery (M), 90’+6 (M)

Riga-Lincoln Red Imps 1-1 61′ Vakulko (R), 72′ Carralero

Viktoria Plzeň-CSKA Sofia 2-0 10′ Havel, 72′ Mosquera

LASK Linz-St. Johnstone 1-1 17′ Kane (S), 60′ rig. Karamoko (L)

Hapoel Be’er Sheva-Anorthosis Famagosta 0-0

Fola d’Esch-Kairat Almaty 1-4 19′ Mustafić (F), 28′ Shushenachev (K), 37′ Vágner Love (K), 43′ Ricardo Alves (K), 70′ rig. Vágner Love (K)

Basilea-Hammarby 3-1 30′ Arthur (B), 71′ Khalili (H), 86′ e 90′ rig. Arthur (B)

Trabozonspor-Roma 1-2 55′ Pellegrini (R), 61′ Cornelius (T), 81′ Shomudorov (R)

Rennes-Rosenborg 2-0 15′ Aguerd, 84′ Guirassy

Anderlecht-Vitesse 3-3 10′ Raman (A), 31′ Dasa (V), 34′ Raman (A), 46′ Frederiksen (V), 72′ Tannane (V), 90′ Verschaeren (A)

PAOK Salonicco-Rijeka 1-1 33′ Lepinjica (R), 90’+4 aut. Galesic (R)

Feyenoord-Elfsborg 5-0 25′ Sinisterra, 30′ Jahanbakhsh, 37′ e 48′ Sinisterra, 58′ Linssen

Sivasspor-FC Copenaghen 1-2 55′ Diks (F), 59′ James (S), 60′ Stage (F)

Jablonec-Žilina 5-1 10′ e 22′ Kratochvíl (J), 41′ Doležal (J), 45’+1 Považanec (J), 74′ Jibrl (Z), 90′ Martinec (J)

Paços Ferreira-Tottenham Hotspur 1-0 45′ Lucas Silva

Santa Clara-Partizan Belgrado 2-1 4′ Carlos (S), 49′ Morita (S), 54′ Vujačić (P)