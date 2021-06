L’AN Brescia chiude terza in Champions League

Ciliegina sulla torta per l’AN Brescia che chiude la stagione vincendo la medaglia di bronzo nelle Final 8 di Belgrado. Risultato incredibile per i leoni che, nonostante le difficoltà, hanno ottenuto due risultati storici.

Nel primo quarto i leoni partono bene, concentrati e solidi. In attacco e in difesa la squadra di Sandro Bovo mette in mostra tutte le qualità e Del Lungo è bravo a neutralizzare i tiri avversari. È il Barceloneta a passare in vantaggio grazie alla rete da 4 di Famera, ma Vlachopouolos un minuto più tardi pareggia i conti. Cannella in superiorità pesca il gol del vantaggio, mentre il giovane Balzarini raccoglie al centro l’assist di Renzuto e realizza il 3-1.

Seconda frazione praticamente perfetta per la squadra bresciana che mette il turbo con attacchi veloci e vincenti. Pronti-via Vlachopoulos, Alesiani e Jokovic portano il risultato sul 6-1 e ancora una rete di Jokovic lancia l’AN Brescia sul +6. Per il Barceloneta è Granados a rompere gli indugi su rigore e il giocatore della formazione catalana ne realizza poi un altro pochi minuti più tardi. Vlachopoulos e e Jokovic però sono ancora i protagonisti dell’attacco bresciano e alla sirena i leoni sono in vantaggio 9-3.

La terza parte di gara è meno intensa, complice un po’ di intensità da una parte e dall’altra. Il parziale è di 2-2 e ad accorciare le distanze per il Barceloneta ci pensa prima Munnariz, ma Renzuto e Presciutti ristabiliscono il +7. A due minuti dalla fine Larumbe in situazione di superiorità numerica buca Del Lungo per l’11-5.

Nell’ultimo quarto l’AN Brescia continua a mettere in pratica una difesa solida respingendo i tentativi del Barceloneta. Famera firma la doppietta dopo 30 secondi, ma Cannella e Vlachopoulos in pochi secondi firmano il 13-6 e Granados allo scadere firma il gol della bandiera. L’AN Brescia vince la medaglia di bronzo alle Final Eight di Len Champions League.

Bovo: “Ci tenevamo a onorare questa stagione con una performance importante e devo dire che è arrivata. Abbiamo giocato una grande partita e anche quelli che vanno via hanno disputato una partita straordinaria ed è un rammarico non poter continuare con questo gruppo. La nostra annata è stata difficile, ma siamo stati bravi a creare una grande alchimia, anche grazie alla grande professionalità dei miei ragazzi”.

Jokovic: “Abbiamo avuto tante difficoltà, ma alla fine abbiamo dimostrato a tutti che siamo una squadra unita, siamo uniti. Abbiamo avuto una grande energia che ci ha spinti a vincere lo scudetto e questa medaglia di bronzo”.

Marco Del Lungo: “È stata una grande stagione perché se ripensiamo a tutto quello che abbiamo fatto è stata una annata pazzesca. Tutti i ragazzi hanno dimostrato una grande tenacia e ognuno ha dimostrato di voler essere all’altezza. C’è stata una grande alchimia alla base di tutto e la fame ci ha contraddistinto per tutto l’anno”.

Christian Presciutti: “Abbiamo fatto una stagione straordinaria, anche se questo terzo posto ci sta un po’ stretto. Devo ringraziare i miei compagni, hanno sempre dimostrato attributi importanti. Hanno sempre lottato fino in fondo.”

Aggelos Vlachopoulos: “Voglio ringraziare tutti, è stato un anno bellissimo. La forza di questa squadra è che siamo tutti amici, abbiamo lavorato tanto, abbiamo giocato per i nostri compagni di squadra e abbiamo vinto”.

Di Somma: “Mi è dispiaciuto tanto non esserci stato nella fase finali. Potevamo toglierci ancora più soddisfazioni di quanto abbiamo fatto. Sono orgoglioso di essere in questa società, ho incontrato amici e persone vere. Stare sulle tribune è stato veramente complicato ma abbiamo lottato e ci siamo presi tutto quello che abbiamo vinto”.