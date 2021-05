L’AN Brescia firma l’impresa in gara 1: Pro Recco sconfitta 9-8

L’AN Brescia si aggiudica la Gara 1 delle finali scudetto grazie ad una super prestazione difensiva. Gli uomini di Sandro Bovo battono 9-8 la Pro Recco e domani alle 16.30 si scenderà in vasca per il secondo round.

Il match si fa subito intenso fin dalle prime battute con la rete dopo 40 secondi di Di Fulvio che regala il vantaggio ai suoi. L’AN Brescia è brava però a tenere dal punto di vista fisico con una difesa solida che non lascia troppi sbocchi a Recco. Ad un minuto dalla fine del primo quarto Luongo raddoppia in più l’uomo, ma Vlachopoulos risponde poco dopo per il 2-1 finale.

La determinazione dei leoni è evidente e nel secondo parziale la squadra di Bovo gioca bene in difesa trovando anche soluzioni interessanti in attacco. Dopo la rete a metà parziale di Echenique, il Brescia intensifica gli attacchi segnando prima con Nikolaidis in situazione di superiorità e poi con Renzuto che in beduina batte Bijac. I padroni di casa cercano poi il forcing finale e trovano il gol ancora con l’italoargentino.

Nel terzo parziale l’AN Brescia spinge ulteriormente sull’acceleratore trovando subito il gol del 4-4 con Jacopo Alesiani. Il sorpasso della Pro Recco porta la firma di Matteo Aicardi, ma i leoni non si perdono di spirito e pareggiano un minuto più tardi con Djole Lazic. Figlioli prova a spaventare Brescia con un tiro potente che vale il 6-5, ma lo spirito dei leoni è incredibile e in attacco il giro palla diventa ogni azione più rapido. Presciutti e compagni riescono in due occasioni a trovare il penalty e a trasformarlo per il 7-7 di fine quarto.

Finale thrilling nel quarto periodo in cui è Recco a muovere nuovamente il tabellino con il rigore di Pietro Figlioli, ma i leoni ancora una volta giocano tutto il parziale con una grande attenzione difensiva e grazie alle reti prima di Dolce e poi di Vlachopoulos arriva la vittoria in gara 1.

Questo il commento post partita di Sandro Bovo: “Sicuramente è importante. Tutti davano questa finale per scontata, ma ora è un po’ più aperta. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare e lo facciamo al meglio. Abbiamo fatto un grande uomo in meno e un’ottima difesa a “M”. Ora pensiamo a domani. Sappiamo che la sfida è lunghissima”.

Così invece Aggelos Vlachopoulos: “La prima gara è sempre importante con un format così. Abbiamo preparato al meglio la partita e ora siamo 1-0, ma non significa ancora niente. C’è ancora tanto da fare. Domani c’è un’altra battaglia ed è secondo me la partita più importante”.