Lugano-San Gallo Braga dichiarazioni 8/8/2021

Incontriamo l’allenatore del Lugano, Abel Braga,, in sala stampa a Cornaredo, al termine del vittorioso incontro con il San Gallo. Ecco le sue principali dichiarazioni: “Il pareggio sarebbe stato più corretto: il San Gallo mi è piaciuto molto. La partita è stata difficile, loro pressavano alto, hanno fatto degli ottimi movimenti. Noi abbiamo cercato di superarli, ma è stato difficile.”

Abbiamo chiesto a Braga cosa pensa dello spirito della squadra: “Lo spirito di questa gruppo è da ammirare, e sono orgoglioso di questa squadra. Peccato non aver bagnato il campo: abbiamo giocatori molto forti che giocano nella zona centrale del campo, e lì l’erba era asciutta, e la palla non correva veloce, e questo ci ha sfavorito. L’affetto del pubblico? Sono felice di questo, ma preferirei che la gente facesse il nome dei giocatori a fine gara. Non vado molto in giro per la città, sono stato a Como un paio di volte, sono andato a mangiare in qualche ristorante fuori Lugano, non credo di essere così conosciuto. Ma siamo soddisfatti.”

Presente anche Olivier Custodio: “Ci siamo trovati di fronte il solito San Gallo, che gioca e presso alto, molto propositivo. Ci hanno messo in difficoltà in diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo, e penso che questo sia un risultato importante. La situazione societaria? Non è un argomento d’interesse per noi, c’è gente che se ne sta occupando. Noi pensiamo al campo, a giocare e a fare bene.”