Lugano Zurigo Braga conferenza stampa 25/7

Incontriamo Abel Braga, tecnico del Lugano, nella sala stampa di Cornaredo, dopo la partita contro lo Zurigo, chiusasi sullo 0-2 per la compagine tigurina.

Il tecnico ha esordito dicendosi soddisfatto della prestazione: “La squadra non ha fatto male: potevamo pareggiare dopo la prima rete loro, abbiamo fatto tanto possesso palla, ma purtroppo non è andata così, e abbiamo invece subito il raddoppio. Importante è che la squadra non perda fiducia nei propri mezzi. Certo, bisognerà lavorare per migliorare: abbiamo commesso alcuni errori individuali, ma non possiamo giudicare la partita su questo.”

Rispetto all’esclusione di Marić, il tecnico ha detto che ognuno avrà la sua occasione. Del resto, parlando di Muci, ha detto che “Non è che si possa dire ogni volta a un giocatore perché non ha giocato, o perché è stato sostituito.” Sul rigore, Braga non ha voluto fare polemiche particolari: “Decide l’arbitro” così come il presunto fallo da massima punizione su Abubakar.