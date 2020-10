Milan-Roma è stata ricca di gol (e di errori arbitrali)

Posted on

Rate this post Al Via del Mare di Lecce i salentini di Liverani aprono il 2020 ospitando l’Udinese di Gotti; per entrambe le compagini, separate da tre soli punti in classifica, la posta in palio rischia di essere molto pesante in ottica salvezza. ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:2011/2012 – Lecce-Udinese […]