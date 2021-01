Os defeitos da tática de Paulo Fonseca: análise de Lazio-Roma

O Derby della Capitale dessa vez acabou nas mãos da Lazio. Com um 3-0 os biancocelesti igualaram a vitória com mais gols de diferença na Roma na Serie A. As outras vitórias foram em março de 2019 e dezembro 2009. Os méritos de Inzaghi estão na gestão da calma em uma partida muito quente, mesmo sem o público presente. A equipe dele aproveitou das oportunidades e dos erros defensivos dos giallorossi chegando no gol duas vezes com Luís Alberto e uma vez com Immobile dentro da área.

Além dos méritos, há também deméritos de Paulo Fonseca que antes nunca tinha perdido um derby, mas nem tinha ganhado. Por isso dois empates e uma derrota não podem satisfazer os torcedores que literalmente vivem para assistir a esse grande jogo. Falando de grandes jogos, o português esse ano não está tendo um bom aproveitamento contra os top 8 times do campeonato. Em sete partidas ganhou conseguiu apenas quatro pontos, não ganhando nenhum delas.

O técnico da Lupa está mantendo um estilo de jogo muito concreto no nível tático. Espera que o adversário dispute a bola para chegar em contra-ataque no momento certo. Porém quando diante dele há um elenco que joga do mesmo jeito, como a Lazio, esquema tático não dá certo. De fato os únicos pontos ganhos foram contra equipes que jogam de forma ofensiva. Demonstraram também que jogar com posse de bola não pertence à essa Roma. Os adversários renunciaram como sempre a jogar com a bola no pé, aproveitando dos espaços deixados pela defesa romanista. Os gols chegaram graças à paciência dos jogadores de Inzaghi. Immobile conseguiu marcar depois de um gravíssimo erro defensivo, metendo o 147º gol na Série A. Alcançou assim Omar Sivori na artilharia de todos os tempos na época dos pontos corridos.

A linha defensiva pouco alta na hora dos chutes fora da área de Luís Alberto fizeram que um atirador experiente conseguisse colocar a bola na rede. Se nos contra-ataques os zagueiros ficavam bastante altos, abaixar a linha de repente deixou muitos espaços no meio, com o reparto defensivo (nesse caso os meias) longe demais para parar os atacantes biancocelesti. Isso é sintoma de treinamento com uma tática só, de pouca preparação durante a semana sobre os movimentos de quem o time irá enfrentar. Além disso a Lazio joga sempre da mesma maneira, ou seja contando com a velocidade do elenco. Então não era tão difícil intuir qual estilo iriam adorar para esse encontro.

Se Dzeko e os companheiros dele não acertaram o gol, os jogadores da Lazio chutaram sempre no gol de Pau Lopez. Todos os nove chutes chegaram no gol. Uma precisão que é tão difendente da única conclusão nas mãos do Reina do bosniaco a cinco minutos do apito final. Desde quando Opta recolhe dados, desde a temporada 2004/05, ninguém tinha tido uma precisão de 100% na Serie A. A defesa não se manteve firme, tanto que sofreram dois gol já no primeiro tempo, começando assim a segunda fração com dificuldades. Não acontecia desde fevereiro do ano passado contra o Bologna. Invés os laziali podem aproveitar do ótimo período para sair da crise do início de temporada.