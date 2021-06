Pallanuoto – La Pro Recco torna Campione d’Europa

La Pro Recco si è aggiudicata la Champions League della pallanuoto maschile superando in finale i campioni uscenti del Ferencvaros per 9-6. Un titolo che cancella la delusione della recente sconfitta nella serie scudetto, ma soprattutto riporta la compagine recchina sul tetto d’Europa a distanza di sei anni dall’ultimo trionfo. Salgono a nove i titoli recchini in campo europeo e il prossimo anno siamo sicuri che ci sarà l’assalto alla Decima.

Una finale disputata con grande intensità, come ha sottolineato il coach Gabriel Hernandez, la Pro Recco è stata capace di ritrovarsi avanti 9-5 a quattro minuti dal termine del match con Dusan Mandic autore di una tripletta. Uno specchio di come la compagine ligure ha gestito tutta la manifestazione, non concedendosi distrazioni e vincendo tutte le tredici partite disputate dall’inizio della competizione. Terzo posto per l’AN Brescia a completare un podio glorioso per i colori italiani; per i lombardi neocampioni d’Italia una finalissima sfiorata dopo aver giocato una semifinale da applausi contro il Ferencvaros; in quell’occasione a punire la squadra di coach Bovo è stata una distrazione sull’ultima azione d’attacco magiara, che ha permesso a Costantin Bicari di realizzare indisturbato a un secondo dal termine dell’azione una rete fondamentale.