PODCAST – La Svizzera, il suo calcio, la sua storia. Le insidie del prossimo avversario dell’Italia a #Euro2020

Considerato da chi non lo segue “calcio minore”, quello svizzero in realtà è un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale. L’uno a uno con il Galles, nella gara d’esordio Euro 2020, ha evidenziato uno stile di gioco volto a offendere. In questo podcast, le ragioni per cui la Svizzera, avversaria di questa sera degli azzurri, non è da sottovalutare.







