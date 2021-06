PODCAST – Le 5 lezioni imparate dalla Scozia dopo l’esordio a #Euro2020

Attendeva questo momento da 23 anni, ma non è andata come previsto: la Scozia perde con la Repubblica Ceca all’esordio a Euro 2020, in una gara in cui Patrick Schick è stato un fattore determinante. Dal ko di Hampden Park, però, prima gara della nazionale scozzese in una competizione internazionale maggiore dopo oltre due decenni, Steve Clarke e i suoi ragazzi hanno imparato 5 grandi lezioni. Clicca play e ascolta il podcast di oggi su #Euro2020.







