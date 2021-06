PODCAST – L’esordio positivo del Brasile in Copa America

Il Brasile ha battuto 3-0 il Venezuela, all’esordio in Copa America. Le reti di Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa parlano chiaro: non c’è stata storia. Anche se va ricordato che la Vinotinto aveva la squadra falcidiata dal Coronavirus.

La prestazione di Neymar è quella che colpisce sicuramente di più, completa da ogni punto di vista. Per lui 6 dribbling riusciti a coronare una serata speciale e vittoriosa che sprona da ogni poro emozioni di calcio sudamericano puro, fatto di giocate spettacolari.