Non solo Euro2020: in Svizzera si pensa già alla prossima stagione. Occhi puntati sul Lugano, con il nuovo allenatore, Abel Braga – una leggenda in Brasile – che proverà a esportare il suo stile di calcio in Europa. Il punto sui vari ritiri delle squadre di SuperLeague svizzera, nel podcast di oggi.







