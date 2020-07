RSL svizzera 2019/20 33/a: risultati, commenti e classifica

Nella Raiffeisen Super League svizzera, a tre giornate dalla conclusione, il sogno vittoria del San Gallo potrebbe essere andato in frantumi. I brodisti, infatti, hanno subito una durissima sconfitta casalinga da parte del Basilea, alla quale lo Young Boys ha risposto, nel posticipo, con una vittoria, seppur di misura, a Neuchâtel, che spinge i gialloneri a +5 e con un vantaggio di 18 gol in differenza reti, con sole 3 giornate da giocare. La matematica lascia ancora degli spiragli; tuttavia, difficilmente i bernesi si lasceranno sfuggire la terza vittoria consecutiva.

Dicevamo del San Gallo, che si è inchinato davanti ai renani (ai quali mancava Cabral, squalificato). Gli stessi hanno fatto registrare, prima dell’incontro, un caso di positività Coronavirus, con conseguente isolamento di un elemento della Prima squadra. Questo, però, non ha loro impedito di tramortire i brodisti con un uno/due nei primi 5′ (Ademi al 4′ e Campo) e, da quel momento, la sfida non ha più avuto storia. Nella ripresa, giocata a tratti sotto la pioggia, i rossoblù hanno dilagato, grazie al secondo successo personale di Ademi (57′), al quale si sono aggiunti, nel finale, i centri di Stocker (84′) e van Wolfswinkel (87′). In attesa del match di domani sera tra YB e Xamax, il San Gallo rimane secondo a 2 punti dai gialloneri.

Nella zona bassa della graduatoria, oltre alla vittoria del Lugano sullo Zurigo, che vi abbiamo raccontato dallo stadio di Cornaredo, vittorie importanti per Thun e Sion. Lo Xamax, invece, sconfitto in casa dalla capolista, ultimo a -5 dal Sion (che però una partita da recuperare), con una differenza reti di – 25, è il candidato numero uno alla retrocessione diretta in Challenge League.

I bernesi hanno strapazzato il Servette, non proprio l’ultima delle compagini del torneo, grazie a una gara sontuosa di Munsy (autore di una doppietta e autore di 7 centri in 10 partite) e di Matteo Tosetti, dal cui piede sinistro, su calcio d’angolo, sono partiti i due assist per le prime dure reti dei biancorossi, firmate da Havenaar e Kablan. Anche quest’anno Gerber e Lüthi, dati per spacciati poche settimane fa, stanno lottando sino all’ultimo. Del resto, in Svizzera esiste un proverbio sui bernesi dell’Oberland che, pur non essendo riportabile, esprime esattamente lo spirito e la caparbietà della gente di queste parti, temprata dalle difficoltà ambientali, ma che non si arrende mai.

Colpaccio anche per l’undici di Tramezzani a Lucerna, nella sfida tra ex allenatori del Lugano. I vallesani, a segno due volte nella prima frazione con Theler (31′) e Itaitinga (36′), hanno poi controllato il ritorno dei confederati (a segno con Binous al 59′) nella ripresa, andando vicini al raddoppio in un paio di occasioni, con alcuni ficcanti ripartenze. Per i biancorossi, in ottica salvezza, sarà fondamentale lo scontro diretto con il Thun di sabato, oltre al recupero della gara con lo Zurigo, in programma martedì 28.

RSL svizzera 33/a giornata – Risultati finali

Mercoledì 22 luglio

Lugano-Zurigo 1-0 (1-0)

Thun-Servette 5-1 (2-0)

San Gallo-Basilea 0-5 (0-2)

Lucerna-Sion 1-2 (0-2)

Giovedì 23 luglio

Xamax-Young Boys 0-1 (0-1)

CLASSIFICA PROVVISORIA RSL SVIZZERA 2019/20 – 33/a giornata – Zurigo e Sion una partita in meno*

Pos. Squadra Diff. reti Punti | Pos. Squadra Diff. reti Punti 1 Young Boys +35 67 | 6 Zurigo* -22 42 2 San Gallo +17 62 | 7 Lugano -3 40 3 Basilea +36 59 | 8 Thun -22 35 4 Servette +9 46 | 9 Sion* -17 32 5 Lucerna -8 42 | 10 Xamax -25 27

Legenda: qualificate ai preliminari della CL, qualificate ai preliminari di EL, allo spareggio per non retrocedere con la 2/a di Challenge League, retrocessa in Challenge League.