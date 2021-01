RSL svizzera 2020/21: risultati, commenti e classifica

Torna la Raiffeisen Super League svizzera, che offriva, in questa 15/a giornata ancora una volta condizionata dal Coronavirus, alcune sfide interessanti, come il Clásico svizzero Basilea-Zurigo e il derby romando Losanna-Sion, entrambi sabato sera.

La tradizionale sfida tra le due compagini svizzero tedesche, nonostante l’assenza di pubblico, ha non ha deluso le aspettative degli appassionati. Al St.Jakob-Park è andata in scena una sfida viva, che ha visto gli ospiti imporsi nettamente, legittimando così importanti aspettative di classifica.

Tutte le reti sono venute nella ripresa, che ha visto i padroni di casa in grande difficoltà (due autogol di Cömert e Frei, più un rigore nel finale che ha permesso ai tigurini di arrotondare il risultato. Buono il ritorno dell’ex nazionale rossocrociato Dzemaili, bello ma il gol di Cabral per i renani.

Il Sion di Fabio Grosso ha invece conquistato il successo nel sentito derby romando in casa del Losanna. Ai vallesani è bastata una rete di Karlen al 26′ (su assist di Tosetti) per ottenere l’intera posta. La vittoria è stata legittimata da una prestazione gagliarda, che potrebbe aver salvato la panchina dell’ex campione del mondo 2006.

Pareggio senza reti in Liechtenstein per i campioni in carica dello Young Boys, rimasti in dieci dal 39′ per l’espulsione di Nsame (comportamento antisportivo). La coraggiosa prestazione difensiva dei biancorossi ha così loro permesso di uscire imbattuti con i bernesi per la quinta volta consecutiva.

Nell’anticipo della 19/a giornata (entrambe le compagini si sono viste rimandare l’incontro per l’indisponibilità degli avversari) il Lugano si è imposto di misura sul campo del San Gallo. A decidere, un rigore messo a segno da Marić a 5′ dal termine.

Nonostante la presenza in campo del nuovo arrivo Abubakar, che ha relegato in panchina un Gerndt apparso un po’ provato mercoledì sera, i ticinesi hanno faticato parecchio a trovare la porta degli avversari. Sul taccuino del cronista, solo un bel colpo di testa di Daprelà al 25′, che ha colpito l’asta a portiere battuto. Nella ripresa, con i brodisti in 10 dal 69′ per l’espulsione di Traoré (doppio giallo) , i sottocenerini hanno provato a spingere, grazie all’arretramento del baricentro degli avversari in inferiorità numerica. A decidere, appunto, il rigore concesso per fallo sul nuovo entrato Macek,

RSL svizzera 14/a giornata – Risultati finali

Sabato 23 gennaio

Losanna-Sion 0-1 (0-0)

Basilea-Zurigo 1-4 (0-0)

Domenica 24 gennaio

Vaduz-Young Boys 0-0

Lucerna-Lugano rinviata

Servette-San Gallo rinviata

Anticipo 19/a giornata

Lucerna-Basilea 0-1 (0-0)

CLASSIFICA PROVVISORIA RSL SVIZZERA 2020/21 – Servette e Lucerna una partita in meno

Pos. Squadra Diff. reti Punti | Pos. Squadra Diff. reti Punti 1 Young Boys +12 32 | 6 Losanna 0 19 2 Lugano +2 23 | 7 Servette -1 19 3 San Gallo +2 23 | 8 Sion -5 16 4 Basilea +1 23 | 9 Lucerna -3 13 5 Zurigo +6 22 | 10 Vaduz -14 8

Legenda: qualificate ai preliminari della CL, qualificate ai preliminari di EL, allo spareggio per non retrocedere con il Vaduz (2/a di Challenge League), retrocessa in Challenge League.