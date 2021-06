Rugby – Il PRO14 si evolve in United Rugby Championship

Cambia nome e formula il Guinness PRO14, il torneo rugbistico che vede coinvolte Benetton Treviso e le Zebre. Dalla prossima stagione, al via a settembre, la manifestazione prenderà il nome di United Rugby Championship. La novità maggiore però riguarda il numero di squadre, che passerà a 16 con la presenza di ben quattro formazioni provenienti dal Sudafrica. Le compagini saranno divise in quattro blocchi geografici di quattro club ciascuno, le due italiane sono state unite con le scozzesi Edinburgh e Glasgow Warriors.

La prima fase consisterà in un unico girone dove ogni squadra disputerà match di andata e ritorno con ciascuna formazione del proprio blocco, mentre sfiderà una sola volta in stagione regolare le altre dodici partecipanti. Al termine di questa fase le prime otto si qualificheranno per i playoff: sarà fondamentale il piazzamento in stagione regolare per determinare il fattore campo nella post season. Un torneo sempre più internazionale con una maggiore presenza del rugby sudafricano, un campionato che acquista in qualità senza mettersi in competizione con i massimi tornei inglese e francese. Un palcoscenico importante soprattutto per i due club nostrani e per gli azzurri, che proprio grazie a questo torneo possono competere maggiormente a livello internazionale rispetto a quanto accadeva in passato. Il neonato URC rispetterà le nazionali infatti saranno previste soste per garantire ai rispettivi selezionatori di avere a disposizione i giocatori in vista dei test match. Il calendario verrà studiato sfruttando l’esempio di quello della NBA per ottimizzare le trasferte e limitare gli spostamenti lunghi al minimo indispensabile, accorpando le trasferte. Non resta quindi che attendere settembre per poter vedere i protagonisti scendere in campo.

La suddivisione in blocchi

Girone irlandese: Connacht, Leinster, Munster, Ulster

Girone gallese: Dragons, Cardiff Rugby, Ospreys, Scarlets

Girone sudafricano: Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions e Vodacom Bulls

Girone italia-scozzese: Benetton Rugby, Edinburgh, Glasgow Warriors, Zebre Rugby Club