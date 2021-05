Rugby – Lo scudetto sarà una questione veneta tra Petrarca Padova e Rovigo

Sono Petrarca Padova e FEMI-CZ Rovigo le due compagini che il prossimo 2 giugno si giocheranno a Padova, in una finale secca, il 91° titolo italiano del rugby. Il Petrarca partirà da grande favorita non solo per il fatto di giocare tra le mura amiche, ma soprattutto per quanto visto fino a oggi in stagione regolare; i patavini infatti sono stati autentici protagonisti, hanno vinto quasi tutti gli incontri, perdendo punti per strada solo nel doppio confronto con Calvisano. Il potenziale del team guidato da mister Andrea Marcato non è stato da meno nella semifinale contro la Valorugby Emilia sconfitta all’andata 27-16 e poi gestita nel ritorno nonostante un prepotente ritorno degli emiliani nel finale; quest’ultimi hanno vinto 24-23 ma non è bastato per superare il turno.

L’avversario di Padova è uscito fuori da una combattuta sfida tra il FEMI-CZ Rovigo, vincitore dell’ultima Coppa Italia proprio contro Padova, e il Kawasaki Robot Calvisano campione in carica e sempre finalista nelle ultime sei edizioni. Match ricco di colpi di scena davanti al pubblico tornato finalmente sulle tribune del Battaglini. Rovigo, costretto a rimontare la sconfitta dell’andata, ha chiuso la prima frazione avanti grazie alla meta di Vian. Nella ripresa non si è fatta attendere la reazione bresciana e i due calci piazzati di Hugo hanno riportato l’ago della bilancia verso Calvisano. I padroni di casa a quel punto si sono giocati tutto nel finale. La gioia per il punto realizzato da Cioffi spenta nel giro di qualche minuto dall’annullamento del direttore di gare per il passaggio in avanti rilevato alla prova televisiva. Tutto da rifare e alla ripresa delle ostilità l’attacco veneto è riuscito a passare a tempo ampiamente scaduto con Greef e il suo ovale schiacciato in prossimità dei pali. La realizzazione di Cozzi ha spalancato definitivamente la porta della finalissima tricolore.