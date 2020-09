Serie A Femminile 2020-2021, i risultati della seconda giornata

Lo scorso fine settimana si sono giocate le gare valide per la seconda giornata della Serie A Femminile 2020-2021: vediamo insieme risultati e classifica.

La Juventus vince al fotofinish contro l’Empoli Ladies: la gara viene sbloccata dalla rete di Bonansea, ma l’Empoli reagisce e non solo pareggia con Acuti ma passa in vantaggio con Polli. Le bianconere si affidano a Bonansea che riporta la gara in parità e a un rigore trasformato da Girelli, ma vengono nuovamente raggiunte dall’Empoli con il rigore di Prugna. In pieno recupero è decisivo il fallo di mano di Polli in area che regala a Girelli la doppietta personale e il gol della vittoria.

A pari punti in classifica troviamo il Milan di Maurizio Ganz, che supera con una manita il neopromosso San Marino Academy di Alain Conte grazie alla reti di Agard e alle doppiette di Grimshaw e Dowie, e la Fiorentina di Antonio Cincotta, autrice anche lei di cinque reti contro il neopromosso Napoli Femminile di Geppino Marino: le partenopee passano in vantaggio con una punizione di Errico ma le ospiti prima pareggiano con Sabatino e poi passano in vantaggio con l’autorete di Groff. Nella ripresa le ospiti viola dilagano con la rete di Mascarello e con la doppietta di Sabatino e il Napoli può solo rendere meno amara la sconfitta con il gol di Chatzinikolau dopo la traversa di Errico.

La sfida tra Florentia San Gimignano e Hellas Verona vede vittoriose le toscane di Carobbi grazie alla marcatura di Cantore nel secondo tempo, brava ad inserirsi in solitaria nell’area di rigore scaligera e a superare Durante tra i pali. Prima vittoria per la Roma di Elisabetta Bavagnoli con le giallorosse che a Trigoria regolano nel secondo tempo la Pink Bari grazie ad un calcio di rigore realizzato da Andressa e alla rete della ex Lazaro nel finale di gara. Altra sconfitta per l’Inter di Attilio Sorbi, che incassa un pesante ko contro il Sassuolo, con le neroverdi che dilagano con le reti di Tomaselli e Dubcova e con la doppietta di Pirone, lasciando alle nerazzurre il solo gol della bandiera di Moller.

Inter–Sassuolo 1-4 9’ Tomaselli (S), 37’ e 50’ Pirone (S), 63’ Moller (I), 90’+1’ Dubcova (S)

AS Roma–Pink Bari 2-0 69’ rig. Andressa, 88’ Lazaro

Napoli Femminile–Fiorentina 2-5 19’ Errico (N), 32’ Sabatino (F), 43’ aut. Groff (F), 50’ Mascarello (F), 56’ rig. e 59’ Sabatino (F), 66’ Chatzinikolau (N)

Florentia San Gimignano–Hellas Verona 1-0 70’ Cantore

San Marino Academy–AC Milan 0-5 12’ Agard, 30’ e 45’ Grimshaw, 51’ e 81’ Dowie

Juventus–Empoli Ladies 4-3 13’ Bonansea (J), 37’ Acuti (E), 52’ Polli (E), 54’ Bonansea (J), 58’ rig. Girelli (J), 85’ rig. Prugna (E), 90’+3’ rig. Girelli (J)

CLASSIFICA: Fiorentina, Milan e Juventus 6, Sassuolo e Roma 4, Empoli, Florentia e Pink Bari 3, Hellas Verona, Napoli, Inter e San Marino 0.