Serie A Femminile 2020-2021, i risultati della terza giornata

Nello scorso fine settimana si sono giocate le gare della terza giornata della Serie A Femminile 2020-2021: vediamo insieme risultati e classifica.

Il Milan di Maurizio Ganz vince la terza gara consecutiva battendo la Pink Bari grazie alla grande prestazione di Giacinti (doppietta per lei) e di Dowie, mentre per le baresi la rete della bandiera è di Soro nel finale. Rispondono la Juventus e la Fiorentina: le piemontesi dominano la gara contro la San Marino Academy ma sbloccano la gara solo nel finale con Girelli e Caruso, le toscane di Cincotta si aggiudicano il derby toscano contro la Florentia San Gimignano grazie alle reti di Mascarello, Adami e Sabatino che rispondono alle reti di Cantore su rigore e Martinovic.

Nella sfida tra Empoli e Roma vittoria della formazione toscana che ribalta i pronostici con due rigori, il primo concesso per fallo di Pettenuzzo ai danni di Cinotti e trasformato da Prugna e il secondo concesso per fallo di mano di Bartoli e trasformato questa volta da Glionna.

Il Sassuolo batte in rimonta il Napoli in casa con le partenopee che vanno in vantaggio con il colpo di testa di Di Marino ma subiscono la rimonta delle emiliane con la 16enne maltese Bugeja che sigla la sua prima personale doppietta in Serie A e con la marcatura di Dubcova.

Nel posticipo serale della terza giornata arrivano anche i primi tre punti dell’Inter Women che, in casa dell’Hellas Verona, deve ringraziare Moller che con la sua doppietta garantisce alle nerazzurre la vittoria nonostante il pareggio su calcio di rigore trasformato da Bragonzi e guadagnato da Jelencic, atterrata in modo falloso da Brustia.

Juventus – San Marino Academy 2-0 71’ Girelli, 82’ Caruso

Fiorentina – Florentia San Gimignano 3-2 27’ Mascarello (FI), 32’ Adami (FI), 41’ rig. Cantore (FLO), 62’ Martinovic (FLO), 80’ Sabatino (FI)

Hellas Verona – Inter 1-2 13’ Moller (I), 35’ rig. Bragonzi (V), 45’+2’ Moller (I)

Empoli Ladies – AS Roma 2-0 50’ rig. Prugna, 90+6’ rig. Glionna

AC Milan – Pink Bari 3-1 4’ Giacinti (M), 24’ Dowie (M), 57’ Giacinti (M), 78’ Soro (B)

Sassuolo – Napoli Femminile 3-1 29’ Di Marino (N), 41’ Bugeja (S), 60’ rig. Dubcova (S), 64’ Bugeja (S)

CLASSIFICA: Fiorentina, Milan e Juventus 9, Sassuolo 7, Empoli 6, Roma 4, Florentia, Pink Bari e Inter 3, Hellas Verona, Napoli e San Marino Academy 0.