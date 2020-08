Serie A Femminile 2020-2021, la lista delle trattative di mercato

È tutto pronto per la partenza della Serie A Femminile TIMVISION 2020-2021, fissata per il 22 agosto per non lasciare le calciatrici troppo a lungo ferme e allenarle in vista delle prime partire della Nazionale Femminile verso l’Europeo del prossimo anno. Questa è la tabella dei trasferimenti della Serie A Femminile aggiornata a oggi: Juventus Women

Allenatore: Rita Guarino (confermata)

Acquisti: Zamanian (C, rinnovo), Lundorf (D, Brighton), Glionna (A, Hellas Verona, fp), Anghileri (A, Empoli Ladies, fp), Boglioni (D, Empoli Ladies, fp), Cantore (A, Hellas Verona, fp), Matilde Lundorf (D, Brighton & Hove Albion)

Cessioni: Bragonzi (A, Verona, p), Anghileri (A, Florentia, p), Sikora (D, Klepp Elite), Franco (D, Como), Beretta (P, Tavagnacco), Glionna (A, Empoli, p), Bellucci (C, Empoli, p), Cantore (A, Florentia, p), Lenzini (D, Sassuolo, p), Silvioni (C, Pink Bari), Toniolo (D, Empoli Ladies, p), Brscic (D, Empoli Ladies, p), Boglioni (D, Florentia, p) ACF Fiorentina Femminile

Allenatore: Antonio Cincotta (confermato)

Acquisti: Adami (C, rinnovo), Fusini (C, rinnovo), Mascarello (C, rinnovo), Tortelli (D, rinnovo), Bonetti (A, rinnovo), Nocchi (A, Florentia, fp), Sabatino (A, Sassuolo), Schroffenegger (P, Florentia), Forcinella (P, Hellas Verona), Quinn (D, Arsenal), Middag (C, West Ham), Baldi (A, Hellas Verona, p), Piemonte (A, Betis Siviglia), Zanoli (D, Orobica), Cláudia Neto (C, Wolfsburg)

Cessioni: Mauro (A, Inter Women), Guagni (D, Atletico Madrid), Durante (P, Hellas Verona, p), Morreale (C, Empoli Ladies, p), Lazaro (D, Roma), Parisi (C, Sassuolo), Agard (D, Milan), De Vanna (C, svincolata), Corazzi (C, San Marino Academy, p), Binazzi (D, Empoli Ladies), Nocchi (A, Napoli, p), Durante (P, Hellas Verona, p), Catalina Perez (P, Napoli), Philtjens (D, Sassuolo), Fedele (P, Empoli, p) Milan Women

Allenatore: Maurizio Ganz (confermato)

Acquisti: Agard (P, Fiorentina), Grimshaw (C, Metz), Spinelli (D, Stade Reims), Lask (C, Fortuna Hjørring), Dowie (A, Vålerenga), Vitale (D, rinnovo), Salvatori Rinaldi (A, rinnovo), Babb (P, Sporting Huelva), Coda (A, Napoli Femminile, fp), Rask (C, Fortuna Hjorring), Grimshaw (C, Metz), Šimić (C, West Ham)

Cessioni: Andrade (A, Deportivo La Coruna), Manieri (D, svincolata), Carissimi (C, ritiro), Thorvaldsdottir (A, Breiðablik, fp), Zanzi (P, svincolata), Begic (C, Sporting Huelva), Heroum (C, Brighton & Hove), Zigic (C, Orobica), Monica Mendes (D, Sporting Lisbona), Martin (A, Lazio Women), Hovland (D, svincolata), Žigić (D, Orobica)

Roma Calcio Femminile

Allenatore: Betty Bavagnoli (confermato)

Acquisti: Simonetti (C, Empoli Ladies, fp), Lazaro (A, Fiorentina), Baldi (P, Empoli), Ohale (D, Tacon)

Cessioni: Ekroth (D, Hammarby), Di Criscio (D, Napoli Femminile), Simonetti (C, Inter Women, p), Casaroli (P, ritiro), Thestrup (A, Liverpool), Cunsolo (D, Res Women), Guidi (P, Lazio Women), Di Criscio (D, Napoli), Orlando (D, Cesena), Zanni (A, Ravenna) Florentia Sangimignano

Allenatore: Stefano Carobbi (confermato)

Acquisti: Cantore (A, Juventus, p), Anghileri (C, Juventus, p), Pugnali (A, Sassuolo), Pisani (D, East Tennessee State University), Anghileri (A, Juventus, p), Boglioni (D, Juventus, p), Lonni (P, Orobica), Dahlberg (C, Orebro), Bardin (C, Hellas Verona), Friedli (P, Young Boys)

Cessioni: Nocchi (A, Fiorentina, fp), Schroffenegger (P, Fiorentina), Aliaj (C, Torres), Lipman (D, Lazio Women), Cosi (D, Arezzo), Costantino (D, Arezzo), Vicchiarello (A, ritiro), Roche (C, svincolata), Dupuy (A, svincolata), Toomey (D, Tavagnacco), Aliaj (C, Torres), Natali (C, Roma) Sassuolo Femminile

Allenatore: Gianpiero Piovani (confermato)

Acquisti: Lenzini (D, Juventus, p), Pirone (A, Hellas Verona), Lugli (P, Empoli Ladies, fp), Lauria (P, Bologna), Monterubbiano (A, rinnovo), Cambiaghi (A, rinnovo), Filangeri (D, rinnovo), Dubcova (C, rinnovo), Lemey (P, rinnovo), Parisi (C, Fiorentina), Bugeja (A, Mġarr United), Philtjens (D, Fiorentina), Fuentes Del Razo (D, Club America), Mihashi (D, Vegalta Sendai)

Cessioni: Sabatino (A, Fiorentina), Jansen (C, Napoli Femminile), Errico (C, Napoli Femminile), Pugnali (A, Florentia), Labate (A, San Marino Academy), Jaques (D, Gent), Molin (D, svincolata)