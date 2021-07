Serie A Femminile 2021-2022, i movimenti di mercato

È ormai entrato nel vivo anche il calciomercato per la Serie A Femminile edizione 2021-2022: vediamo quali sono gli ultimi movimenti di mercato.

Cominciamo dall’Empoli Femminile che ha riconfermato l’allenatore Fabio Ulderici: la squadra toscana ha acquisito in prestito dalla Juventus l’attaccante classe 2001 Asia Bragonzi e ceduto al Milan l’attaccante Giorgia Miotto. L’Hellas Verona Femminile, che ha confermato in panchina Matteo Pachera, ha rinnovato il contratto del portiere Alessia Gritti e del terzino Eleonora Oliva e ha ceduto in prestito al SSD Cittadella Women il difensore Eleonora Lovato.

La neopromossa Lazio Women, allenata dalla leggenda del calcio femminile Carolina Morace, ha depositato in FIGC il contratto della centrocampista offensiva classe 1999 Andersen Signe Holt, proveniente dal Vaxjo, club svedese. In casa Milan Femminile, confermato Maurizio Ganz in panchina, si conferma l’ingresso in prima squadra anche di Serena Cortesi, attaccante classe 2002 quest’anno in prestito all’Orobica, mentre ci sono le ufficialità per gli acquisti di Sara Thrige Andersen, difensore esterno danese proveniente dal DBK Fortuna Hjørring, e di Giorgia Miotto, attaccante proveniente dall’Empoli.

Attivissimo sul mercato il Napoli Femminile del tecnico Alessandro Pistolesi che ufficializza ben sei giocatrici: Sejde Abrahamsson, laterale difensivo classe 1998 presa dal Siviglia, Sara Gonzalez Rodriguez, centrocampista classe 1989 presa dal Madrid CFF, Kelly Chiavaro, portiere canadese di passaporto italiano classe 1996 preso dalle israeliane dell’Emek Hefer, Ilaria Capitanelli, laterale sinistro classe 2002 preso dalla Pink Bari, Maddalena Porcarelli, trequartista classe 2000 presa dal Cesena e Francesca Imprezzabile, centrocampista classe 2001 presa dalla Florentia. La squadra partenopea ha anche promosso dalla sua primavera il portiere classe 2005 Liliana Merolla.

Il Sassuolo Femminile, confermato Gianpietro Piovani in panchina, ha preso l’attaccante scozzese classe ’93 Lana Clelland mentre la Roma Femminile del neotecnico Alessandro Spugna saluta l’attaccante francese Lindsey Thomas. Il neopromosso Pomigliano Femminile della confermata Manuela Tesse ha tesserato dal Milan l’attaccante Deborah Salvatori Rinaldi.