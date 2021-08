Serie A Femminile 2021-2022 ultimi movimenti di mercato

Posted on

Rate this post La Nazionale Femminile di Milena Bertolini verrà ospitata dallo stadio “Nereo Rocco” di Trieste per la gara contro la Moldavia valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La partità si disputerà venerdì 17 settembre (con orario […]