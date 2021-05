Serie B Femminile 2020-2021, i risultati della venticinquesima giornata

Nel fine settimana si sono giocate le gare della venticinquesima giornata della Serie B Femminile 2020-2021: vediamo insieme risultati e classifica.

Si invertono le posizioni in cima alla classifica: la Lazio di Carolina Morace vince sul campo del Vicenza grazie alla rete di Martin e supera di un punto il Pomigliano di Manuela Tesse, sconfitto 2-1 in rimonta in casa col Brescia che raggiunge anche la salvezza matematica (Pinna in rete per le campane, Luana Merli e Magri dal dischetto in rete per le bresciane).

Alle spalle delle due squadre fresche neopromosse vince il Ravenna in trasferta col Cittadella grazie alla marcatura di Picchi nel secondo tempo che sblocca la gara, dopo la rete di Marengoni e il momentaneo pareggio di Zorzan. Pari invece tra Tavagnacco e Riozzese Como, con il gol delle friulane di Veritti che pareggia la marcatura di Di Luzio per le lombarde.

Pareggio con il medesimo risultato per il Cesena sul campo dell’Orobica, con le reti nel finale di gara di Porcarelli per le romagnole e pareggio sul finire di gara di Foti, così come per la Roma CF e il ChievoVerona: la condivisione della posta in palio permette alle gialloblù di salvarsi con una giornata d’anticipo, mentre le capitoline, quintultime con una sola lunghezza di vantaggio sull’Orobica, dovranno attendere il prossimo fine settimana. Tornano in Serie C Femminile Pontedera e Perugia, con la formazione toscana che sconfigge con un poker proprio le umbre grazie alla tripletta di Iannella e alla rete di Dehima.

Cittadella Women – Ravenna Women 1-2 35’ Marengoni (R), 51’ Zorzan (C), 76’ Picchi (R)

Vicenza Calcio Femminile – Lazio Women 0-1 19’ Martin

Orobica Bergamo – Cesena 1-1 75’ Porcarelli (C), 88’ Foti (O)

Pomigliano Women – Brescia Calcio Femminile 1-2 23’ Pinna (P), 81’ L. Merli (B), 88’ rig. Magri (B)

Pontedera – Perugia 4-0 6’ Iannella (P), 14’ Dehima (P) 25’ e 44’ Iannella (P)

Roma Calcio Femminile – Chievo Verona Women 0-0

Tavagnacco – Riozzese Como 1-1 19’ Di Luzio (RC), 34’ Veritti (T)

CLASSIFICA: Lazio 50, Pomigliano 49, Ravenna 41, Tavagnacco 40, Riozzese Como e Cesena 39, Cittadella 37, Brescia 36, ChievoVerona 34, Roma CF 31, Orobica 30, Vicenza 27, Pontedera 20, Perugia 5.