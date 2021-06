Serie B Femminile 2020-2021, i risultati della ventiseiesima giornata

La Serie B Femminile 2020-21 disputa la sua ventiseiesima e ultima giornata: vediamo insieme i risultati e la classifica finale.

La Lazio di Carolina Morace chiude al primo posto il torneo battendo in rimonta il Tavagnacco grazie alle reti di Martin e Pittaccio in seguito al vantaggio iniziale di Caneo, mentre il Pomigliano di Manuela Tesse perde 1-0 in casa del Ravenna in virtù della firma di Ligi in pieno extra-time. Entrambe le squadre si incontreranno nella prossima Serie A Femminile 2021-2022.

Spettacolare 4-4 tra Riozzese Como e Vicenza, con una doppietta per parte (Di Luzio per le padrone di casa e Kastrati per le ospiti) più due reti delle venete Yeboaa e Basso e due delle lombarde Ferrario e Pellegrinelli. Pareggio anche tra Brescia e Cittadella, anche se a reti bianche, e tra Chievo Verona e Pontedera, con i rispettivi gol di Peretti e Iannella).

Vittoria della Roma Calcio Femminile ai danni del Cesena con le giallorosse di Piras che rifilano un poker alle romagnole grazie alle marcature di Mushtaq, Madarang, Martinez e Glaser: grazie a questa vittoria le romane mantengono il quintultimo posto con un punto di vantaggio sull’Orobica che vince inutilmente per 5-0 contro il Perugia fanalino di coda nel torneo (doppietta di De Vecchis e marcature di Poeta, Kalasic e Foti).

Brescia Calcio Femminile–Cittadella Women 0-0

Cesena–Roma Calcio Femminile 0-4 8’ Mushtaq, 41’ Madarang, 45+1’ Martinez, 88’ Glaser

Chievo Verona Women–Pontedera 1-1 22’ Iannella (P), 77’ Peretti (C)

Lazio Women–Tavagnacco 2-1 8’ Caneo (T), 47’ rig. Martin (L), 49’ Pittaccio (L)

Perugia–Orobica Bergamo 0-5 3’ e 16’ rig. De Vecchis, 58’ Poeta, 75’ Kalasic, 80’ Foti

Ravenna Women–Pomigliano Women 1-0 90+2′ Ligi

Riozzese Como-Vicenza Calcio Femminile 4-4 36’ Di Luzio (RC), 50’ Yeboaa (V), 52’ Pellegrinelli (RC), 62’ rig. Ferrario (RC), 65’ Basso (V), 73’ Kastrati (V), 84’ Di Luzio (RC), 89’ Kastrati (V)

CLASSIFICA: Lazio 53, Pomigliano 49, Ravenna 44, Tavagnacco e Riozzese Como 40, Cesena 39, Cittadella 38, Brescia Calcio Femminile 37, Chievo Verona 35, Roma Calcio Femminile 34, Orobica Bergamo 33, Vicenza Calcio Femminile 28, Pontedera 21, Perugia 5.