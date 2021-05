Serie B Femminile 2020-2021, la Lazio Women di Carolina Morace promossa in Serie A

Nelle gare della ventiquattresima giornata della Serie B Femminile 2020-2021 la Lazio Women di Carolina Morace fa suo il derby contro la Roma Calcio Femminile con le reti nella ripresa di Martin su punizione e in acrobazia di Pittaccio (inutile il gol delle giallorosse firmato da Glaser) e si aggiudica la matematica promozione in Serie A Femminile dopo quella della scorsa settimana del Pomigliano, che pareggia contro l’Orobica con uno spettacolare 3-3 (a segno per le padrone di casa De Vecchis, Lazzari e Galli, mentre per le campane le reti sono di Moraca, Manno e Massa).

Alle spalle delle prime due si conferma il Tavagnacco, che supera facilmente in trasferta il fanalino di coda Perugia grazie ai gol di Kongouli, Martinelli dal dischetto e Gianesin, mentre perdono sia Cesena che Ravenna, attualmente appaiate al quarto posto. Le ravennate perdono in casa 2-1 contro la Riozzese Como di Calcaterra per le reti di Fusar Poli e di Di Luzio (in mezzo il momentaneo pareggio di Benedetti) mentre le cesenate perdono contro il Cittadella grazie alle reti firmate da Ponte e Pizzolato, accorciando solo in pieno recupero grazie alla marcatura di Porcarelli.

Sconfitta dal risultato tennistico per il Vicenza in casa del ChievoVerona con le scaligere che si portano a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica grazie alla tripletta di Gelmetti, alla doppietta di Boni e alla rete di Mascanzoni (reti per le ospiti nel finale di Yeboaa e Kastrati), mentre le biancorosse ora sono terzultime e in piena lotta per non retrocedere. Stessa situazione delle clivensi per il Brescia Femminile, che batte il Pontedera matematicamente retrocesso grazie alle marcature di Brayda e Luana Merli nel primo tempo e ora occupa il nono posto in classifica con due lunghezze di vantaggio sulla Roma Calcio Femminile.

ChievoVerona Women–Vicenza Calcio Femminile 6-2 24’ e 37’ Gelmetti (C), 46’ Boni (C), 58’ Gelmetti (C), 66’ Boni (C), 69’ Mascanzoni (C), 83’ Yeboaa (V), 89’ Kastrati (V)

Perugia–Tavagnacco 0-3 41′ Kongouli, 62′ rig. Martinelli, 85′ Gianesin

Brescia Calcio Femminile–Pontedera 2-0 33’ Brayda, 35’ L. Merli

Cesena–Cittadella Women 1-2 47’ Ponte (CI), 65’ Pizzolato (CI), 90’+4’ Porcarelli (CE)

Lazio Women–Roma Calcio Femminile 2-1 68’ Martin (L), 76’ Pittaccio (L), 81’ Glaser (R)

Orobica Bergamo–Pomigliano Women 3-3 10’ De Vecchis (O), 18’ Moraca (P), 37’ Manno (P), 53’ Lazzari (O), 75’ Massa (P), 80’ Galli (O)

Ravenna Women–Riozzese Como 1-2 15’ Fusar Poli (RC), 49’ Benedetti (RW), 77’ Di Luzio (RC)

CLASSIFICA: Pomigliano 49, Lazio Women 47, Tavagnacco 39, Ravenna e Cesena 38, Riozzese Como* e Cittadella 37, ChievoVerona 33, Brescia* 32, Roma CF 30, Orobica 29, Vicenza 27, Pontedera 17, Perugia 5.

*una partita in meno