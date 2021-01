Slittino, Coppa del Mondo – Rieder/Rastner e Kevin Fischnaller, finalmente Italia

25 gennaio 2014, Christian Oberstolz e Patrick Gruber a Sigulda (Lettonia) conquistavano il successo nel doppio nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di slittino 2013/2014. 23 gennaio 2021, nell’8/a tappa di Coppa del Mondo di slittino 2020/2021, in quel di Igls (Austria), l’Italia torna a vincere nel doppio. E lo fa con Ludwig Rieder e Patrick Rastner.

L’equipaggio azzurro ha avuto la meglio per 81 millesimi sui lettoni Sics e 84 sugli austriaci Steu e Koller. Bravi anche gli altri doppi azzurri, con Rieder/Kainzwalder sesti e Nagler/Mallaier settimi. Per quanto riguarda la prova sprint, invece, Rieder/Rastner si sono piazzati quinti con grande rammarico, dato che per tre quarti della prova erano in testa ma sono stati traditi da un errore nel finale. Rieder/Kainzwalder si sono piazzati al decimo posto, con Nagler/Mallaier subito dietro. A vincere sono stati i lettoni Sics, che hanno preceduto di appena un millesimo gli austriaci Steu/Koller con il podio è stato completato dai tedeschi Eggert e Benecken. Il secondo posto non è stata una beffa, però, perché ha consentito a Steu/Koller di conquistare la loro prima Coppa del Mondo. Nella classifica per la sfera di cristallo, Rieder/Rastner ora sono quinti con 637 punti, Rieder/Kainzwalder settimi con 499 punti.

L’Italia sale sul podio anche nella prova sprint, grazie a Kevin Fischnaller. L’altoatesino ha ottenuto il secondo posto, con otto decimi di ritardo rispetto al vincitore, il russo Semen Pavlichenko e precedendo il tedesco Felix Loch, mentre Dominik Fischnaller si è piazzato sesto. Un piazzamento che ha consentito a Kevin Fischnaller di portarsi a casa, ex aequo con Loch, la Coppa del Mondo della specialità sprint, la prima vinta da un atleta italiano.

Felix Loch, nella prova tradizionale su due discese, invece, non ha lasciato agli altri nemmeno le briciole. Il tedesco ha conquistato l’ottava vittoria su otto prove e si è portato a casa matematicamente la sua settima Coppa del Mondo, tre anni dopo la sua ultima sfera di cristallo. Il podio è stato completato dal russo Pavlichenko (secondo con 6 millesimi di ritardo), terzo l’altro tedesco Johannes Ludwig. Sesto e settimo posto per Dominik e Kevin Fischaller, 28/o Alex Gufler. Loch si è imposto in Coppa con 1025 punti, Dominik Fischnaller è quarto con 597 punti, Kevin sesto con 536 punti.

L’unica Coppa del Mondo ancora da assegnare rimane quella femminile. Le tedesche Natalie Geisenberger e Julia Taubitz si sono rispettivamente divise il primo e il secondo posto nella gara tradizionale e in quella sprint (la fuoriclasse di Monaco di Baviera ha vinto la prima, la campionessa di Annaberg la seconda) e in classifica la Geisenberger è davanti alla Taubitz, con 965 punti contro 891. La statunitense Summer Britcher ha completato il podio nella gara tradizionale, mentre l’altra teutonica Dajana Eitberger è giunta terza in quella sprint.

Per quanto riguarda l’Italia, Andrea Vötter si è piazzata settima nella prova su due discese (gara con Verena Hofer 21/a, Marion Oberhofer 23/a e Nina Zöggeler 26/a) e undicesima nella sprint.

La 9/a e ultima tappa di Coppa del Mondo di slittino 2020/2021 si terrà a Sankt Moritz (Svizzera) dal 5 al 7 febbraio. Il prossimo fine settimana, dal 29 al 31 gennaio, infatti, in quel di Königsee si terranno i Mondiali.