Tennis, Roland Garros: il tabellone e i risultati del torneo maschile

Incastonato in autunno come ultimo slam della stagione a causa della pandemia di Coronavirus, il Roland Garros 2020 è pronto ad andare in scena con alcune novità. In particolare ci sarà finalmente il tetto sul Philippe Chatrier che permetterà di giocare anche in caso di pioggia. Il campione in carica e 12 volte vincitore dello slam parigino Rafael Nadal cercherà di ripetersi nonostante Djokovic sia in forma smagliante. Gli italiani, dopo gli ottimi Internazionali a Roma, puntano a stupire: in campo ci saranno Berrettini, Caruso, Fognini, Seppi, Travaglia, Mager, Sonego e Sinner.

PRIMO TURNO

Parte alta

1 Djokovic – Ymer

Berankis – Dellien

Norrie – Q

29 Hurkacz – Sandgren

20 Garin – Kohlschreiber

Humbert – Q

Veselý – Q

15 Khachanov – PR Majchrzak

10 Bautista Agut – Gasquet

Balazs – Uchiyama

Pella – Caruso

17 Carreño Busta – Millman

30 Struff – Tiafoe

López – Q

Harris – Popyrin

7 Berrettini – Pospisil

4 Medvedev – Fucsovics

Mannarino – Ramos Viñolas

Giron – WC Halys

31 Basilashvili – Monteiro

22 Lajović – Mager

Đere – Anderson

Davidovich Fokina – WC Mayot

13 Rublev – Querrey

9 Shapovalov – Simon

Johnson – Carballés Baena

Sousa – Martin

18 Dimitrov – Barrère

26 Krajinović – Q

Bedene – WC Rinderknech

Cuevas – Q

5 Tsitsipas – Munar

Parte bassa

8 Monfils – Bublik

Sonego – Q

Albot – Thompson

27 Fritz – Q

24 Ćorić – Gombos

Chardy – Q

Moutet – Q

12 Schwartzman – Kecmanović

16 Wawrinka – WC Murray

Koepfer – WC Hoang

WC Gaston – WC Janvier

19 Auger-Aliassime – Nishioka

28 Ruud – Sugita

Paul – Duckworth

Opelka – Q

3 Thiem – Čilić

6 Zverev – Novak

Herbert – Q

Delbonis – Londero

25 de Minaur – Q

23 Paire – Kwon

Coria – Q

Ruusuvuori – Q

11 Goffin – Sinner

14 Fognini – Kukushkin

Q – Q

Seppi – Q

21 Isner – WC Benchetrit

32 Evans – Nishikori

Andujar – Travaglia

Mcdonald – Q

2 Nadal – Gerasimov

