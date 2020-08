Tennis, US Open: il tabellone e i risultati del torneo maschile

Rate this post





A New York scatta lo US Open, il secondo slam dell’anno: non è un errore, ma a causa del Coronavirus Wimbledon è stato annullato e il Roland Garros posticipato in autunno. Nadal ha rinunciato al volo in America per concentrarsi sulla stagione sul rosso, mentre Federer sta smaltendo i postumi di un’operazione chirurgica: rimane quindi solo Novak Djokovic tra i favoriti principali. Ma attenzione, in questa particolare situazione la sorpresa è dietro l’angolo e ogni pronostico può essere smentito. Gli italiani al via sono ben dieci, capitanati da Matteo Berrettini e con la speranza Sinner a cercare l’impresa contro Khachanov.

PRIMO TURNO

Parte alta

1 Djokovic – Džumhur

Edmund – Bublik

J.Sousa – WC Mmoh

28 Struff – Martínez

20 Carreño Busta – Uchiyama

P.Sousa – WC Krueger

Berankis – Gaio

16 Isner – Johnson

12 Shapovalov – WC Korda

Kwon – WC Kwiatowski

Simon – Safwat

19 Fritz – Koepfer

26 Krajinović – Ymer

Giron – Polmans

Cecchinato – Harris

7 Goffin – Opelka

4 Tsitsipas – Ramos Viñolas

Kovalik – WC Cressy

Donskoy – Londero

27 Ćorić – Andújar

18 Lajović – Gerasimov

Thompson – Travaglia

Kukushkin – Balázs

13 Garín – WC Blanch

9 Schwartzman – Norrie

Coria – Jung

Novak – Davidovich Fokina

24 Hurkacz – Gojowczyk

32 Mannarino – Sonego

Sock – Cuevas

Lorenzi – WC Nakashima

5 A.Zverev – Anderson

Parte bassa

6 Berrettini – Soeda

Humbert – Sugita

Ruusuvuori – Bedene

30 Ruud – PR McDonald

17 Paire – Majchrzak

Duckworth – Caruso

Daniel – Barrère

10 Rublev – Chardy

14 Dimitrov – Paul

Fucsovics – Dellien

Tiafoe – Seppi

22 Basilashvili – Millman

29 Pella – WC Wolf

López – Carballés Baena

O’Connell – Đere

3 Medvedev – Delbonis

8 Bautista Agut – Sandgren

Kecmanović – Mager

Pospisil – Kohlschreiber

25 Raonic – Mayer

21 de Minaur – Martin

Karlović – Gasquet

Querrey – PR Kuznetsov

11 Khachanov – Sinner

15 Auger-Aliassime – Monteiro

Murray – Nishioka

Moutet – Veselý

23 Evans – Seyboth Wild

31 Čilić – Kudla

Albot – Gomblos

Klahn – Nagal

2 Thiem – Munar

L’articolo Tennis, US Open: il tabellone e i risultati del torneo maschile sembra essere il primo su MondoSportivo.it.





Source link