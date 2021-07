Titoli e podi europei per le nazionali di softball e padel

Mentre i tifosi italiani attendono con ansia il 6 luglio, data in cui gli azzurri di Roberto Mancini sfideranno le furie rosse spagnole per un posto nella finale di Wembley, le nostre rappresentative di softball e padel ci regalano diverse soddisfazioni nei rispettivi Campionati Europei.

Andiamo con ordine e partiamo da Castions di strada in Friuli dove le azzurre del softball del selezionatore Federico Pizzolini si confermano sul gradino più alto d’Europa. Quella dell’Italia è stata una cavalcata trionfante verso la finale, nelle prime due fasi sono state messe a segno sette vittorie di fila per un totale di 83 punti realizzati. Il successo di misura 2-1 sull’Olanda nel Round Robin 3, merito di una Ilaria Cacciamani stoica al lancio, è stata solo l’antipasto di quanto visto ieri in finale dove le azzurre si sono imposte 9-5 con Andrea Howard e Erika Piancastelli autrici di due fuoricampo. Il bronzo invece è andato alla Repubblica Ceca.

Dodicesimo titolo continentale per l’Italia contro i dieci vinti dall’Olanda in un torneo che dal 1979 ha visto solo queste due nazionali alternarsi sul trono. Una vittoria con un sapore diverso dal solito, perché la dedica è riservata a Enrico Obletter, il tecnico italoaustraliano che guidò le azzurre alla vittoria europeo nel 2019 e alla qualificazione a Tokyo 2020 e purtroppo scomparso a febbraio a causa del Covid. Proprio i Giochi Olimpici saranno la prossima pagina da scrivere; Pizzolini ha già diramato le convocazioni, l’obiettivo è strappare un podio come era stato promesso in passato dallo stesso Obletter al presidente del Coni, Giuseppe Malagò.

Dal softball al padel. Il World Padel Tour si è concesso una sosta questa settimana per permettere la disputa dei Campionati Europei a Marbella. I padroni di casa della Spagna come da pronostico hanno fatto doppietta confermando il diverso tasso tecnico nei confronti dei rivali. L’Italia ha dovuto lasciare lo scettro vinto in campo maschile a Roma nel 2019, ma si è comunque ben comportata con un secondo posto degli uomini e il terzo posto della ragazze, sconfitte in semifinale dalla Spagna ma brave a rifarsi con la Svezia nella finalina.