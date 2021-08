Trabzonspor-Molde, pari pirotecnico. Tanti inciampi in giro per l’Europa

Tanti gol, numerose conferme e più di un sorprendente Davide capace di abbattere il Golia di turno. Si potrebbe sintetizzare così l’andata del 3/o Turno Preliminare di Conference League, quello che precede lo spareggio nel quale entrerà in campo anche la Roma di José Mourinho assieme a un’altra fuori serie come il Tottenham. I giallorossi osservano da spettatori interessati un pirotecnico Trabzonspor-Molde terminare 3-3 tra mille rimpianti dei turchi, ma non è questa probabilmente la nota più rilevante del giovedì sera di Conference.

Come abbiamo detto in apertura, e come già riscontrato una settimana fa, infatti, forma fisica ancora approssimativa e rischio di sottovalutare gli avversari rischiano di rivelarsi fatali: FCSB, Bate Borisov e AEK Atene hanno già pagato dazio settimana scorsa, senza però risultare in un monito sufficientemente robusto per alcuni altri grandi club che hanno approcciato il turno eliminatorio successivo.

Nel martedì che apre il turno di Coppa, ad esempio, il PAOK Salonicco cade sorprendentemente in Irlanda in casa del Bohemians: i locali si impongono grazie a una doppietta di Coote, che prima finalizza con tap-in da rapace d’area un’azione nata a seguito di uno svarione della terza linea ellenica e poi supera Paschalakis con una borda da trenta metri sul quale l’estremo difensore greco è tutto meno che irreprensibile. In campo con El Kaddouri, Kagawa e Živković, i bianconeri non riescono comunque a sfondare oltre la terza linea irlandese e solamente il colpo di testa di Oliveira a una decina di minuti dal termine rende meno complicato l’affaire “qualificazione agli spareggi”. Ma, per centrarli, il PAOK avrà bisogno di dimostrarsi di ben’altra pasta al cospetto di un Bohemians ecomiabile.

Rimanendo in Gran Bretagna, può dirsi miracolato il Viktoria Plzeň: i cechi, meritevoli di tornare a casa con un pesantissimo 0-4 sulle spalle subito dal TNS, trovano nel finale due reti di fondamentale importanza che distorcono nel risultato quanto vistosi in campo e dimezzano il valore dell’impresa incredibile messa a referto per 89 minuti dai gallesi. Dopo un palo colpito in avvio dai cechi, il TNS trova il vantaggio al 19′ con Hudson di testa; la sliding door gasa i padroni di casa e spegne la luce in casa Viktoria con la conseguenza che contro ogni pronostico il TNS trova anche il raddoppio con McManus su rigore prima dell’intervallo. La musica non cambia nella ripresa, perché il Viktoria non riesce a fare gioco e quando ci riesce cestina clamorosamente quanto prodotto; tutto il contrario del TNS che trova il 3-0 ancora su rigore e cala il poker con McManus che si regala una splendida tripletta. Sembra, contro ogni razionale pronostico, una notte da leggenda per il TNS e probabilmente è destinato a rimanerla comunque; purtroppo per i biancoverdi, però, al minuto 89 Beauguel trova l’1-4 e al 95′ Ba Loua indovina il mancino che si incastona sotto l’incrocio dei pali e rende meno amara la trasferta gallese dei cechi.

Il contingente britannico, nell’insieme, si disimpegna egregiamente e un’ulteriore riprova arriva dal GelreDome di Arnhem dalla gara tra i locali e gli irlandesi del Dundalk: il Vitesse, sulla carta, è anche in questo caso la squadra favorita dal pronostico e in effetti domina per 60 minuti gli ospiti cestinando una pioggia di occasioni in una gara nella quale, paradossalmente, il vantaggio arriva con Bero in contropiede. Gli irlandesi superano la buriana e, nel secondo tempo, trovano il pari al 1/o in porta con l’incornata di McEley al 65′: l’attaccante del Dundalk, dieci minuti dopo, realizza una rete da antologia fuggendo in velocità alla difesa del Vitesse mettendo poi a sedere Doekhi in chiusura prima di superare Schubert in un’uscita con un pregevole pallonetto. Il 2-1 sarebbe un risultato da sogno per il Dundalk, già capace di arrivare ai Gironi di Europa League la scorsa stagione, ma una sconfitta risulterebbe davvero ingenerosa per i gialloneri, che a una manciata di minuti dal termine trovano il pari con Openda che approfitta di uno svarione di Nattestad e scrive il 2-2 finale che rimanda alla gara di ritorno il discorso qualificazione.

La saga dei “Davide contro Golia” è conclusa da Pristhina-Bodø/Glimt e Gent-Rigas . In kosovo il Bodø/Glimt pasa subito in vantaggio contro la compagine balcanica ma è raggiunta e superata dalla determinazione dei Campioni di Kosovo che dopo aver trovato il pari già nel primo tempo refertano al minuto 82 il gol che vale un inaspettato successo. A Gent, invece, i padroni di casa (che in patria hanno raccolto 1 solo punto in 2 partite) rischiano la figuraccia con i lettoni: reduci dall’inatteso scalpo degli ungheresi del Puskás Academia i baltici si portano sul 2-0 in Belgio nel primo tempo, ma sono ripresi dalla reazione (più di pancia che di testa) che si concretizza nella ripresa a porta i locali ad agguantare quantomeno un pari.

Come anticipavamo in apertura, la Roma di Mourinho assisteva con interesse a Trabzonspor-Molde: gli osservatori giallorossi avranno ricavato numerosi spunti di interesse dalla partita disputatasi in Turchia e, spassionatamente, anche tanto divertimento da una contesa terminata sul 3-3. Tanta Italia nei padroni di casa: in campo dal 1′ Gervinho, Hamšík e Victor Hugo (ex Fiorentina) tra le fila turche, mentre è assente l’ex-romanista Bruno Peres. Come logico attendersi, sono i turchi a condurre le danze: dopo un paio di conclusioni di Hamšík, la gara è sbloccata dall’incornata di Nwakaeme a suggellare il predominio dei locali in avvio. La gara è divertente, perché i norvegesi sono ficcanti nelle ripartenze e su una delle prime trovano il pari con Brynhildsen che si ripete anche nella ripresa dopo che l’ex-Fiorentina Victor Hugo trova il 2-1 dei turchi. A un quarto d’ora dalla fine Djanyniny riesce a infilarsi tra le maglie difensive ospiti e a infilare il 3-2 premiando ancora una volta il forcing turco, ma gli scandinavi sono duri a morire e trovano il pari all’85’ con il tocco sottomisura di Hussaini che fa 3-3; talmente duri a morire, da venire assistiti dalla dea bendata al 95′ quando Baseketas tira sul palo il rigore del possibile 4-3 per il Trabzonspor. Vincono, e si prendono una bella fetta di qualificazione, Basilea, Rosenborg, Maccabi Haifa, Feyenoord, Anderlecht e Paços Ferreira; per tutte le altre partecipanti, invece, i verdetti sono rinviati al prossimo giovedì.

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2021/2022 – Andata del Terzo Turno Preliminare

martedì 03/08

Bohemians-PAOK Salonicco 2-1 23′ e 52′ Coote (B), 77′ Oliveira (P)

Linfield-Fola d’Esch 1-2 9′ Chadwick (L), 69′ Bensi (F), 88′ Caron (F)

giovedì 05/08

KuPs-Astana 1-1 54′ Udoh (K), 90’+3 Bitri (A)

Lokomotiv Plovdiv-FC Copenaghen 1-1 60′ rig. Iliev (L), 74′ Pep Biel (F)

Sochi-Partizan Belgrado 1-1 66′ rig. Noboa (S), 73′ Ricardo Gomes (P)

Tobol Kostanay-Žilina 0-1 27′ Gono

Elfsborg-Velež Mostar 1-1 32′ Radović (V), 34′ Frick (E)

Maccabi Haifa-HB 7-2 6′ e 24′ David (M), 29′ Dahl (H), 45’+5 Haziza (M), 62′ Gershon (M), 70′ rig. Johanson (H), 74′ Sahar (M), 82′ Atzili (M), 90’+2 Ashkenazi (M)

Riga F.C.-Hibernians 0-1 69′ Agius

Dinamo Batumi-Sivasspor 1-2 54′ Mamuchasvili (D), 75′ James (S), 90’+5 Kayode (S)

CSKA Sofia-Osijek 4-2 30′ Mazikou (C), 39′ Carey (C), 41′ Turitsov (O), 42′ Caicedo (C), 74′ Yomov (C), 90’+3 Topcagić (O)

Vojvodina-LASK Linz 0-1 70′ Michorl

AEL Limassol-Qarabağ 1-1 69′ Šćepović (A), 90’+3 Zoubir (Q)

Rosenborg-Domžale 6-1 7′ Anderson (R), 23′ Islamović (R), 34′ aut. Karič (D), 40′ Reitan (R), 44′ Alić (D), 46′ Islamović (R), 86′ Holm (R)

Laçi-Anderlecht 0-3 27′ Delcroix, 42′ Hoedt, 61′ Refaelov

Vitesse-Dundalk 2-2 20′ Bero (V), 65′ e 76′ McEleney (D), 88′ Openda (V)

Trabzonspor-Molde 3-3 15′ Nwakaeme (T), 31′ Brynhildsen (M), 58′ Victor Hugo (T), 64′ Brynhildsen (M), 74′ Djanyniny (T), 85′ Hussaini (M)

Prishtina-Bodø/Glimt 2-1 11′ Botheim (B), 44′ John (P), 82′ aut. Lode (B)

Paços Ferreira-Larne 4-0 44′ e 70′ Denílson, 73′ Antunes Eustáquio, 90′ Zé Uilton

Śląsk Wrocław-Hapoel Be’er Sheva 2-1 28′ Erik Expósito (S), 45’+5 Bareiro (H), 45’+17 rig. Pich (S)

Kolos Kovalivka-Shakthar Karagandy 0-0

Lucerna-Feyenoord 0-3 9′ e 38′ Til, 84′ Sinisterra

Gent-Rigas 2-2 11′ Lemajić (R), 27′ Šimkovič (R), 52′ Oladoye (G), 77′ Tissoudali (G)

Hibernian-Rijeka 1-1 61′ Apmem (R), 67′ Boyle (H)

TNS-Viktoria Plzeň 4-2 19′ Hudson (T), 32′ rig. e 53′ rig. McManus (T), 76′ McManus (T), 89′ Beauguel (V), 90’+5 Ba Loua (V)

Spartak Trnava-Maccabi Tel Aviv 0-0

Shamrock Rovers-Teuta 1-0 90’+1 Emakhu

Breiðablik-Aberdeen 2-3 3′ Ramírez (A), 11′ Ferguson (A), 16′ Eyjólfsson (B), 43′ rig. Vilhjálmsson (B), 49′ Ramírez

Raków Częstochowa-Rubin Kazan 0-0

Újpest-Basilea 1-2 40′ Croizet (U), 55′ Arthur (B), 74′ Males (B)

Čukarički-Hammarby 3-1 22′ Jovanović (C), 25′ Ludwigson (H), 40′ e 52′ Docić (C)

Santa Clara-Olimpija Lubiana 2-0 14′ Carlos, 45’+1 Mansur