Tre articoli di MondoSportivo che se ti sei perso dovresti recuperare

Tanto caldo, in questo fine luglio. Siete a mare? Ok la birra ghiacciata, ma anche le giuste letture. Magari recuperando tre articoli che, per questo o quel motivo, vi siete persi. Partiamo!

1. Pallone in Soffitta – Goethals e il salvataggio sull’aereo. Quasi cinquant’anni fa, il futuro allenatore campione d’Europa Raymond Goethals salvò un suo giocatore. In che modo? Ce lo racconta Fabio Ornano.

2. Football Manager, come e perché Sports Interactive investirà nel calcio femminile. Una rivoluzione nel mondo del gaming: il gioco manageriale di calcio più famoso al mondo, nelle prossime edizioni, implementerà il calcio femminile dopo anni di richieste. Ce ne parla Florind Xhaferri.

3. I ‘demoni’ di Simon Biles. Nello sport, molto più frequenti di quanto sembri. Per quanto sia poco usuale nello sport parlare di infortuni non fisici, molti atleti soffrono di disturbi mentali di ogni genere, specialmente di depressione, come pare sia il caso di Biles. Un altro bellissimo pezzo, da leggere per capire un mondo oscuro spesso ignorato in primis dai media, griffato Florind Xhaferri.