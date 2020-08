Tutto pronto per l’inizio della Serie A Femminile 2020-2021

Dopo lo stop anticipato ai campionati femminili, interrotti a causa dell’emergenza COVID-19, è tutto pronto per la nuova stagione della Serie A Femminile TIMVISION 2020-2021, prima competizione calcistica italiana a partire anche per permettere alle calciatrici di mettere minuti nelle gambe in vista degli impegni della Nazionale Femminile di Milena Bertolini, che a settembre riprenderà il percorso di qualificazione verso EURO 2022 affrontando Israele (Empoli, 17 settembre) e Bosnia Erzegovina (Zenica, 22 settembre).

Queste le parole della presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani: “Consapevole dello sforzo che stiamo richiedendo ai nostri club nell’applicare i protocolli sanitari, siamo orgogliosi di aprire la stagione del calcio italiano con la nostra Serie A. Ringrazio la Federazione e tutte le componenti per la grande attenzione dimostrata nei confronti del movimento. Oltre all’organizzazione dei campionati, abbiamo preso con grande responsabilità il mandato per lo sviluppo del calcio femminile“. Per quasi un mese il palcoscenico sarà quindi tutto per il calcio femminile: tra le tante novità della nuova stagione ci saranno le designazioni di arbitri della Can-C da parte dell’AIA, un segnale importante per lo sviluppo ulteriore del movimento, e la possibilità di effettuare fino a cinque sostituzioni.

Il girone d’andata, dopo la pausa invernale e la Supercoppa TIMVISION, si chiuderà il 17 gennaio, mentre l’ultima giornata di Serie A Femminile è prevista per il 23 maggio: il 30 maggio sarà invece il turno della finale di Coppa Italia TIMVISION, che quest’anno avrà una nuova veste con il turno eliminatorio (per l’ampliamento della Serie B a 14 squadre) che precederà la tradizionale fase a gironi. Sul sito ufficiale della FIGC sarà possibile consultare tutto il calendario e i risultati.

Serie A femminile 2020-2021, prima giornata, 22 agosto:

EMPOLI LADIES – SAN MARINO ACADEMY

FIORENTINA – INTER

HELLAS VERONA WOMEN – JUVENTUS

MILAN – FLORENTIA S. GIMIGNANO

PINK BARI – NAPOLI FEMMINILE

SASSUOLO – AS ROMA