Un lunedì bestiale: tre italiani alla prova dei Big Three

Posted on

Rate this post Ancora poche ore e poi il 2020 sarà storia. Sta per terminare l’anno più strano, difficile, doloroso per gran parte di tutti noi. Un’annata ricca di eventi, in primis legata alla pandemia di Coronavirus, ma non solo. In questa raccolta, abbiamo riportato gli episodi e le storie più interessanti avvenute nel mondo […]