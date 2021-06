Under 19 Femminile, stage per trenta calciatrici

Il tecnico federale Enrico Sbardella ha convocato trenta calciatrici per lo stage di preparazione alla prossima stagione che la Nazionale Under 19 Femminile sosterrà presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da martedì 22 a venerdì 25 giugno: si tratta di un gruppo completamente nuovo che ha già avuto modo di incontrarsi durante uno stage dello scorso febbraio e il cui blocco principale è formato da ragazze che provengono per lo più dall’Under 17 Femminile.

La parte del leone in queste convocazioni la fa la Juventus con ben 8 convocate tra cui le interessantissime Elisa Pfattner e Jenny Requirez, seguita dall’Inter con cinque convocate (tra cui il portiere Astrid Gilardi) e dalla Roma e dal Milan (attenzione a Emma Severini e Giulia Semplici) con quattro convocate ciascuno. Era anche difficile non pensare che le squadre finaliste del Campionato Primavera Femminile non avrebbero avuto voce in capitolo sulle convocazioni. Le altre convocate vengono dal Tavagnacco, dalla Pink Bari, dal Sassuolo, dal San Marino, dall’Hellas Verona e dal Ravenna. Curioso il caso di Emanuela Testa, ex calciatrice della Florentia Sangimignano e attualmente tecnicamente svincolata (ma non crediamo per molto).

Questo l’elenco delle convocate dell’Under 19 Femminile:

Portieri: Beka Verena (Milan), Beretta Beatrice (Up Comunale Tavagnacco), Gilardi Astrid (Internazionale Milano), Soggiu Valentina (Juventus);

Difensori: Caiazzo Sara (Juventus), D’Auria Federica (Juventus), Larenza Rossella (Pink Sport Time), Massimino Marika (Roma), Passeri Angela (Internazionale Milano), Pellinghelli Alice (Sassuolo), Requirez Jenny (Juventus), Semplici Giulia (Milan), Testa Emanuela (Florentia Sangimignano);

Centrocampisti: Da Canal Nicole (Sassuolo), Dal Brun Elisa (Milan), Ferrara Anastasia (Roma), Gallazzi Valentina (Internazionale Milano), Giai Alice (Juventus), Mariani Elisa (Up Comunale Tavagnacco), Musolino Maria Letizia (San Marino Academy), Pavan Matilde (Internazionale Milano), Premoli Chiara (Milan), Severini Emma (Roma);

Attaccanti: Beccari Chiara (Juventus), Berti Alice Ilaria (Juventus), Corelli Alice (Roma), De Pellegrini Erika (Women Hellas Verona), Lonati Gaia (Internazionale Milano), Marengoni Arianna (Ravenna Women), Pfattner Elisa (Juventus).