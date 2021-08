Verstappen, pilota strepitoso e uomo di punta di CarNext: “Orgoglioso del supporto”

Posted on

Rate this post GP Bahrain, 1/a tappa del Mondiale di Formula 1 2021. Analizziamo quanto accaduto sul circuito del Sakhir con le nostre immancabili “7 marce” Viaggia in 7/a marcia, Lewis Hamilton – Vince perché ha la macchina più forte. Spesso accade così, ma non sempre. E il successo di ieri appartiene decisamente alla categoria […]