Wimbledon: il tabellone e i risultati del torneo maschile

Rate this post Dopo aver raccontato la storia del combattente Kudin, anche attraverso le parole della moglie, oggi parliamo di un altro atleta che oggi, assieme ad altre 246 persone (ma il numero è in costante crescita), si ritrova detenuto nelle carceri bielorusse come prigioniero politico: Rostislav (o Rastislau, nella forma Belarus) Stefanovich, giocatore di […]