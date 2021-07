Zahavi trascina un super-PSV. Che fatica per Cluj e Legia Varsavia

Arriva il 2/o Turno Preliminare di Champions League, e blasone e caratura tecnica delle partecipanti si alza come da tradizione con il susseguirsi delle varie tappe che a fine agosto porteranno a decretare il novero completo delle 32 partecipanti al gran ballo della prossima Champions League.

In campo scendevano in questo turno il PSV Eindhoven di Roger Schmidt e il Galatasaray di Fatih Terim, in una delle gare più interessanti tra quelle in palinsesto. La partita del Philips Stadion però, contrariamente ai pronostici della vigilia, si trasforma in una gara a senso unico stravinta e stra-dominata dai Boerens guidati dal tandem Zahavi-Götze, entrambi letteralmente scatenati: l’ex-palermitano apre le danze già al 2′ minuto sfruttando un errore di Muslera in fase di rinvio. Il PSV ha un’altra intensità rispetto a un Galatasaray letteralmente travolto dall’uragano biancorosso, come testimonia il gol del raddoppio: Zahavi e van Ginkel inducono in errore Kılınç, Sangaré ne approfitta e innesca la ripartenza di Madueke che dal fondo offre a Zahavi il pallone del raddoppio. Proprio Kılınç di testa sembra riaprire la partita, ma nel secondo tempo continua l’assolo dei locali: Götze chiude pregevolmente una fantastica triangolazione, e nel finale assieme a Zahavi scrive un pokerissimo che riduce al lumicino le speranze di un disastroso Galatasaray in vista della gara di ritorno.

Rispetto agli olandesi soffre, ma vince anche la Dinamo Zagabria che regola 2-0 al Maksimir l’Omonia Nicosia; a lungo imbrigliati dai Campioni di Cipro, i balcanici si sciolgono solamente dopo i primi 45 minuti dovendo anche fare i conti con gli infortuni di Ademi in mediana e Ivanušec sulla trequarti. La gara è sbloccata a poco più di venti minuti dalla fine, quando su un rinvio mal calibrato della difesa ospite la Dinamo riconquista palla e trova il geniale velo di Mišić (entrato per Ademi) che libera il mancino fulminante di Majer dal vertice destro dell’area di rigore. L’1-0 sorride alla Dinamo, che gioca più disinvolta e trova nel finale il 2-0 di Jakić che realizza sugli sviluppi di un calcio piazzato e regala ai croati ottime credenziali per il passaggio del turno.

Celtic-Midtjylland è invece la sfida tra due squadre in crisi per motivi diversi. Se da un lato i Bhoys faticano da anni in Europa, e nella scorsa Scottish Premier League hanno abdicato in favore dei Rangers di Steven Gerrard, il Midtylland ha coronato la crescita degli ultimi anni con la qualificazione ai gironi della scorsa Champions League (con Atalanta, Ajax e Liverpool) ma nella stagione in corso vive le difficoltà dettate dal cambio di guida tecnica (con Priske trasferitosi in Belgio, all’Anversa, e sostituito da Bo Henriksen) e dalla indisponibilità di alcune colonne della scorsa stagione che in estate hanno salutato (Onyeka ceduto al Brentford per 10 milioni, in uno scambio tra due squadre accomunate dall’esser proprietà di Matthew Benham, e Alexander Scholz leader della retroguardia volato in Giappone agli Urawa Red Diamonds) o che pagano comportamenti poco professionali, come la stellina Sory Kaba. Ne deriva un 1-1 che penalizza un Celtic più volenteroso, che però dopo il vantaggio griffato Abada si fà riprendere dal piazzato di Evander che approfitta di un incerto Barkas e scrive un pari ottimo per il morale dei danesi ma depotenziato del fattore “gol in trasferta”.

A proposito di Celtic Glasgow, il Lincoln Red Imps da Gibilterra che nel 2016 piegando 1-0 i Bhoys tra le mura amiche scrisse la pagina europea più gloriosa della propria storia, rischia di ripetersi contro il Cluj ma è costretto a soccombere. I gibilterrini sono protagonisti di un primo tempo da stropicciarsi gli occhi, che chiudono in vantaggio sul gong grazie alla pregevole triangolazione che porta alla conclusione di Rosa; l’1-0 sta addirittura stretto al Red Imps, che però nella ripresa subisce il cinico ritorno del più quotato Cluj che dopo aver sonnecchiato un tempo colpisce due volte nella ripresa con Debeljuh, aiutato da un’uscita rivedibile di Goldwin in occasione dell’1-1 e da un vero e proprio harakiri di Lopez. Lo stopper spagnolo, infatti, trasforma un innocuo retropassaggio verso Goldwin in un assist per Debeljuh che a campo spianato può liberamente infilare il gol della vittoria.

Come al solito, non mancano i risultati sorprendenti: spicca il k.o. della Stella Rossa di Dejan Stanković sconfitta 2-1 in Kazakistan dal Kairat Almaty dell’eterno Vágner Love (a secco contro i serbi); sorprende, ma fino a un certo punto, il quasi passo falso del Legia Varsavia che solamente al 91′ ha la meglio di uno splendido Flora Tallin. Stecca anche il Ludogoretz, che non va oltre lo 0-0 contro il sorprendente Mura Campione di Slovenia, così come rimanendo in quel quadrante geografico termina con un pareggio “a occhiale” anche la sfida tra Slovan Bratislava e Young Boys. Ha vita facile il Ferencváros che liquida 2-0 il Žalgiris Vilnius, al contrario del Malmö di Tomasson che pur comandando si impone solo 2-1 nel derby scandinavo con l’HJK Helsinki.

Ride l’Olympiacos Pireo, vittorioso 1-0 sul Neftçi Baku; prezioso ma non definitivo il vantaggio maturato dagli ellenici, che però festeggiano una vittoria sudata sette camicie proprio come quella dello Sheriff Tiraspol in Armenia maturata grazie al missile all’incrocio dei pali di Luvannor al minuto 84. Decisamente tutte da scrivere le due sfide ora menzionate, così come quella tra Sparta Praga e Rapid Vienna con gli austriaci chiamati tra una settimana a volare in Repubblica Ceca per difendere il 2-1 in rimonta scritto martedì sera dalla doppietta di Knasmüllner.

CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022 – Andata del 2/o Turno Preliminare

martedì 20/07

Alashkert-Sheriff Tiraspol 0-1 84′ Luvannor

Lincoln Red Imps-Cluj 1-2 45′ Rosa (L), 52′ e 58′ Debeljuh (C)

Dinamo Zagabria-Omonia Nicosia 2-0 65′ Majer, 81′ Jakić

Ferencváros-Žalgiris Vilnius 2-0 25′ Uzuni, 39′ Nguen

Rapid Vienna-Sparta Praga 2-1 3′ Krejčí (S), 63′ e 70 Knasmüllner (R)

Celtic Glasgow-Midtjylland 1-1 39′ Abada (C), 66′ Evander (M)

mercoledì 21/07

Kairat Almaty-Stella Rossa 2-1 24′ Kanté (K), 56′ aut. Mikanović (K), 79′ Bagnack (K)

Malmö-HJK Helsinki 2-1 45’+1 Čolak (M), 68′ Riski (H), 75′ Christensen (M)

Mura-Ludogoretz 0-0

Slovan Bratislava-Young Boys 0-0

Legia Varsavia-Flora Tallin 2-1 3′ Kaputska (L), 53′ Sappinen (F), 90’+1 Lopes (L)

Olimpiacos Pireo-Neftçi Baku 1-0 29′ Camara

PSV Eindhoven-Galatasaray 5-1 2′ e 35′ Zahavi (P), 42′ Kılınç (G), 52′ Götze (P), 84′ Zahavi (P), 89′ Götze (P)