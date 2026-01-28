Il calciomercato arabo continua ad attirare l’attenzione del mondo del calcio con offerte milionarie e obiettivi di grande profilo. Nel 2026, i club della Saudi Pro League stanno puntando a rinforzare le proprie squadre non solo con stelle veterane, ma anche con giocatori ancora in piena carriera capaci di fare la differenza. Scopriamo i nomi più chiacchierati che potrebbero trasferirsi in Medio Oriente nei prossimi mesi.

Ousmane Dembélé – Pallone d’Oro nel mirino

Uno dei nomi più discussi è quello di Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d’Oro e protagonista con il PSG. Secondo le ultime indiscrezioni, i club della Saudi Pro League starebbero preparando un’offerta ambiziosa per convincere l’esterno francese a trasferirsi in Arabia Saudita, nonostante l’intenzione del PSG di trattenerlo con un contratto lungo.

Mohamed Salah – Un grande del calcio mondiale

Anche Mohamed Salah resta un obiettivo importante per la Saudi Pro League. Nonostante la strategia dei club arabi sia orientata verso giocatori più giovani, l’attaccante del Liverpool è considerato un’eccezione data la sua popolarità e il suo rendimento. Le trattative dipendono dall’evoluzione della situazione contrattuale con i Reds.

Harry Kane – Un potenziale colpo clamoroso

Tra i nomi sotto osservazione ci sono anche stelle della Premier League come Harry Kane. Secondo fonti recenti, club come Al Hilal potrebbero tentare un’offerta importante per l’attaccante inglese, soprattutto se la sua situazione contrattuale dovesse evolversi nei prossimi mesi.

Harry Maguire – Difensore esperto nel radar

Sempre dalla Premier League arrivano voci su un possibile interesse dei club arabi per Harry Maguire, difensore inglese in scadenza di contratto. Squadre come Al Nassr e Al Ettifaq potrebbero approfittare della sua situazione contrattuale per offrirgli un ricco ingaggio negli ultimi anni della sua carriera.

Giocatori europei appetibili – Nunez, Joao Félix e Mitoma

Oltre ai nomi di grandi star, club sauditi hanno mostrato interesse per altri giocatori europei ancora relativamente giovani. Tra questi emergono i nomi di Darwin Núñez, João Félix e Kaoru Mitoma, che potrebbero diventare obiettivi di mercato se dovessero aprirsi le condizioni giuste.

La strategia: giovani talenti e star consolidate

La Saudi Pro League sta cercando di bilanciare l’acquisto di grandi nomi, capaci di attirare l’attenzione globale, con la firma di giocatori in piena carriera che possano offrire qualità e competitività alla squadra. L’approccio dei club arabi non è più solo quello di offrire contratti faraonici a veterani, ma anche di puntare a talenti che possano competere ai massimi livelli.

Conclusione: mercato in evoluzione nel 2026

Il calciomercato arabo 2026 potrebbe riservare colpi sorprendenti. Con nomi come Dembélé, Salah e Kane nel mirino, e con interessi per giovani di talento come Núñez o Mitoma, la Saudi Pro League punta ad aumentare il proprio appeal internazionale e a trasformarsi in una destinazione ambita per giocatori di alto livello. I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi sceglierà il Medio Oriente come nuova tappa della propria carriera.