Infortunio di “grave entità”: salta anche la Champions

L’infortunio è pesante e potrebbe cambiare inevitabilmente anche le gerarchie per le partite di Champions League: non è un’assenza di poco conto

La massima competizione europea è pronta a riaprire i battenti e lo farà all’insegna del talento, del cuore, della grinta e dell’alchimia di squadra, ma soprattutto dello spettacolo, come ogni anno. Per arrivare fino alla fine, però, servirà anche un po’ di fortuna e avere la migliore condizione fisica possibile, ancor di più dagli uomini chiave, quelli che da un momento all’altro possono cambiare il corso di un match.

La Champions League ripartirà a breve e senza un suo protagonista (LaPresse) – mondopallone.it

Sicuramente in questa categoria c’è anche Jude Bellingham. Il super talento classe 2003 ha avuto un impatto devastante alla prima stagione con la maglia del Real Madrid. Il trequartista inglese è già a quota 4 gol e 3 assist in 5 partite giocate nell’attuale edizione in Champions League. In Liga, i numeri sono comunque ottimi: 16 gol e 3 assist in 21 presenze. Alla sua età non era affatto scontato, soprattutto per un calciatore che non fa la prima punta di ruolo, ma è un concentrato di fisicità e qualità, tutti a disposizione di Carlo Ancelotti.

L’ennesima prova è arrivata nello scontro diretto di sabato scorso contro il Girona, in cui l’inglese ha segnato due gol nel 4-0 finale, che forse hanno definitivamente lanciato i Blancos verso il titolo. Proprio per queste ragioni, ora i tifosi sono in ansia perché il loro idolo sarà costretto a saltare quantomeno l’andata degli ottavi di finale, ma non solo, per infortunio.

Real Madrid, Bellingham finisce ai box: salterà il match contro il Lipsia

La preoccupazione era tanta per Bellingham e il Real Madrid ha confermato che il ko è abbastanza serio, o meglio non recupererà in vista della partita contro il Lipsia.

Jude Bellingham sarà out per almeno tre settimane (LaPresse) – mondopallone.it

Il centrocampista offensivo ha riportato una distorsione di grave entità alla caviglia sinistra, che è stata confermata anche dagli accertamenti strumentali delle scorse ore. Insomma, senza girarci troppo attorno, è impossibile che sia convocato per il prossimo match di Champions League e sarà costretto a saltare anche diverse partite in campionato.

Si parla di Rayo Vallecano, Siviglia e Valencia per un ko che dovrebbe durare in tutto tre settimane. In realtà, Bellingham è in dubbio anche per la sfida di ritorno negli ottavi di finale di Champions League, ma siamo certi che lo staff medico del Real Madrid farà di tutto per metterlo in sesto, visto quanto è importante per le sorti dei Blancos.